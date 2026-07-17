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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup EnglandGetty
Abdelmawgood Samir

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L'UEFA fait acte de défiance : l'Europe rejette le « cadeau de la FIFA à Messi »

Argentine vs Suisse
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Coupe du monde
L. Messi
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É.-U.

Une règle qui a suscité une vive polémique

L'Union européenne de football (UEFA) a donné des instructions claires aux arbitres chargés de la technologie d'assistance vidéo (VAR) afin qu'ils n'incluent pas la simulation ou la tricherie dans la règle relative à « l'erreur d'identification d'un joueur », rejetant ainsi catégoriquement le mécanisme controversé actuellement appliqué lors de la Coupe du monde 2026.

Selon la BBC, l’IFAB a modifié cet été le protocole VAR pour permettre à l’arbitre de transformer un carton jaune en carton rouge lorsqu’il se trompe sur l’identité du fautif.

Cette règle a été appliquée à deux reprises lors de la Coupe du monde en cours : d’abord, lorsque le carton jaune a été attribué à Miguel Almirón (Paraguay) au lieu de Tim Ream (États-Unis), sous prétexte de simulation ; mais la situation la plus controversée s’est produite lors du huitième de finale Suisse-Argentine.

Breel Embolo, l’attaquant suisse, a été expulsé à la 72^e minute après une intervention du VAR, bien que le carton jaune ait d’abord été adressé à l’Argentin Leandro Paredes pour une faute initiale. La révision vidéo a toutefois montré qu’Embolo avait déclenché le contact, ce qui lui a valu un deuxième avertissement et, donc, son exclusion.

La décision est intervenue seulement cinq minutes après l’égalisation suisse, un moment décisif qui a basculé en faveur de l’Argentine, victorieuse 3-1 après prolongation alors que la Suisse jouait à dix.

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La décision de l’UEFA constitue un rejet catégorique de l’extension des pouvoirs de la « VAR » sous cette forme, dans un contexte où l’on craint que l’application de cette règle n’ouvre la voie à des interventions arbitrales excessives, suscitant une polémique généralisée et affectant négativement le déroulement des matchs dans les compétitions européennes.

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