L'UEFA est en conflit ouvert avec la FIFA et met en place un boycott

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a délibérément boudé la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, révèle The Times. Cette absence s’inscrit dans le contexte d’une crise grandissante entre l’instance européenne et la FIFA.

La principale raison de ce boycott est la polémique ayant entouré Folarin Balogun avant le huitième de finale États-Unis – Belgique. L’attaquant américain de l’AS Monaco avait reçu un carton rouge lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine, suite à une faute sur Tarik Muharemovic, et semblait donc automatiquement suspendu pour la rencontre contre la Belgique.

Pourtant, l’attaquant a bien pris part à la rencontre. Selon le président américain Donald Trump, qui affirme avoir contacté personnellement le président de la FIFA Gianni Infantino, l’instance mondiale a alors suspendu cette suspension pour une période de douze mois, en vertu de l’article 27 de son Code disciplinaire.

Dans un communiqué publié le 5 juillet, l’instance a précisé que la suspension ne s’appliquerait que si Balogun commettait à nouveau une faute similaire dans les douze mois, sans préjudice d’une nouvelle sanction.

La Fédération belge a formé un recours, en vain. L’affaire a provoqué un tollé mondial chez les supporters, les joueurs et les observateurs.

L’UEFA a vivement réagi à la décision de la FIFA, la jugeant « incompréhensible et injustifiée » et estimant que la Fédération internationale a franchi une « ligne rouge » en s’écartant d’une règle de suspension automatique qui, selon l’instance européenne, ne souffre aucune interprétation.

Selon l’UEFA, le non-respect de telles règles fondamentales constitue une menace pour l’intégrité et la crédibilité de la compétition. L’instance a par ailleurs averti que cela créait un précédent, ce qui impliquerait que des situations similaires survenant au cours du même tournoi devraient être traitées de manière identique.

Selon The Times, l’affaire Balogun n’est que l’un des facteurs qui tendent actuellement les relations entre l’UEFA et la FIFA. Ceferin s’est également indigné du refus des autorités américaines d’accorder l’entrée sur le territoire à l’arbitre somalien Omar Artan pour la Coupe du monde.

Au sein de l’UEFA, un profond mécontentement règne également concernant le traitement réservé à l’Iran, l’instauration de pauses supplémentaires pour s’hydrater, une mi-temps prolongée en raison du spectacle d’entre-mi-temps et la tarification dynamique des billets appliquée par la FIFA pendant le tournoi.