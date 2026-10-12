Le PSV a inscrit Mikkel Bro Hansen en Ligue des champions, rapporte Ril Elfrink, qui tient l’information de l’entraîneur Peter Bosz. Ce dernier l’a confirmée lors du point presse précédant le match contre le RB Leipzig.

La semaine dernière, Bosz avait déjà indiqué espérer pouvoir inscrire Bro Hansen en Ligue des champions, Alassane Pléa ayant subi une grave blessure qui l’empêchera de rejouer pour le club d’Eindhoven cette année.

Le club avait adressé sa demande à l’UEFA la semaine dernière. Celle-ci a désormais été acceptée. Avec Bro Hansen et Guus Til, le PSV dispose à nouveau de deux attaquants de pointe.

Sam Lammers est en effet toujours indisponible pour le club d’Eindhoven, Pléa est gravement blessé et Ricardo Pepi souffre lui aussi encore d’une blessure.

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Âgé de dix-sept ans, Bro Hansen n’a pas encore fait ses débuts avec l’équipe première du PSV, mais il a déjà joué avec l’équipe réserve en Keuken Kampioen Divisie.

Il a disputé deux rencontres avec le Jong PSV, dont une comme titulaire. Il n’a inscrit aucun but ni délivré de passe décisive.

Bro Hansen est arrivé de Bodø/Glimt l’été dernier pour trois millions d’euros. L’attaquant danois est considéré comme un grand talent. Il est sous contrat à Eindhoven jusqu’à la mi-2029.