Des rapports de presse ont révélé, ce jeudi, de fortes manœuvres de la part de l'Union des associations européennes de football (UEFA) visant à provoquer des changements dans la direction et la gouvernance de la Fédération internationale de football (FIFA), sur fond d'aggravation des différends avec son président Gianni Infantino.

Le réseau « talkSPORT » a indiqué que de hauts responsables du football européen ont tenu des réunions à Salzbourg, en Autriche, avant le match de la Supercoupe d'Europe disputé hier mercredi (le Paris Saint-Germain a battu Aston Villa 2-1).

Ces réunions se sont tenues avec la participation du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et du président de l'Association européenne des clubs de football, Nasser Al-Khelaïfi, aux côtés du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, afin de discuter de la crise de la FIFA et de l'avenir de sa direction.

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Selon le rapport, Ceferin a insisté au cours de ces discussions, qualifiées de positives et constructives, sur la nécessité de changer la direction et la gouvernance de la FIFA, l'UEFA tenant à demander des comptes à Infantino en raison de l'échec du projet FIFA Forward Enterprise, et refusant toute option en deçà de sa démission ou du retrait de sa candidature aux élections de mars prochain.

« talkSPORT » a précisé que Ceferin est prêt à mener une action pour retirer la confiance à Infantino, une procédure qui nécessite le soutien de 43 fédérations membres pour déclencher un vote d'urgence, considérée comme une option plus concrète que le boycott des compétitions de la FIFA.

L'UEFA étudie par ailleurs la possibilité de soutenir des candidats pour concurrencer Infantino, au premier rang desquels le président de la CONCACAF, le Canadien Victor Montagliani, et le président de la Confédération asiatique de football, le Bahreïni Salman ben Ibrahim Al Khalifa, tandis que le Qatari Nasser Al-Khelaïfi est considéré comme une option possible, mais il a affirmé qu'il était satisfait de son poste actuel de président du Paris Saint-Germain.

L'UEFA n'a, à ce jour, soutenu aucun candidat de manière officielle ou collective.

L'Association européenne des clubs de football (EFC), qui représente plus de 850 clubs, est considérée comme un allié majeur de l'UEFA dans les manœuvres actuelles, avec des demandes visant à accorder aux clubs un rôle accru dans la gestion du football mondial.

La position de Motsepe

La présence de Patrice Motsepe à la Supercoupe d'Europe a été remarquée, les sources ayant révélé que sa visite ne visait pas seulement à soutenir l'arbitre africain somalien, Omar Artan, mais qu'elle incluait aussi une discussion sur l'avenir d'Infantino.

Motsepe a déclaré au réseau « Sky » qu'il fallait laisser aux élections le soin de déterminer le sort du président de la FIFA, sans annoncer directement son soutien à ce dernier : « Si vous voulez l'écarter, allez aux élections. Laissez les 211 fédérations membres décider. »

La date limite pour se porter candidat contre Infantino, fixée au 18 novembre prochain, demeure actuellement moins importante que l'éventualité de déclencher un vote de défiance avant cette échéance, tandis que Ceferin espère qu'Infantino se retirera de son plein gré.

Les revendications de l'UEFA ne se limitent pas, selon le rapport, au départ d'Infantino, mais s'étendent à une refonte du poste même de président de la FIFA, à travers l'examen de l'idée d'une présidence tournante afin de réduire les pouvoirs de la fonction, ou de la suppression du titre de président et de son remplacement par un président du conseil d'administration, ainsi que la nomination de plusieurs vice-présidents pour renforcer les contre-pouvoirs et les équilibres.

L'UEFA souhaite également séparer les branches commerciales, opérationnelles et réglementaires de la FIFA, à l'inverse de la volonté d'Infantino de les regrouper au sein d'une filiale semi-privatisée.