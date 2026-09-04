Les débuts de l'entraîneur Xabi Alonso ont été largement réussis avec Chelsea, après deux victoires lors des deux premières journées de Premier League, en plus du passage de l'obstacle Luton en Coupe de la Ligue.

Le club londonien a dépensé plus de 400 millions d'euros cet été, dont 138 millions d'euros pour Morgan Rogers, 60 millions d'euros pour Maxence Lacroix et 57 millions d'euros pour Marc Ballestra.

Le site Foot Mercato a indiqué que l'arrivée d'un nouvel entraîneur, le début d'une nouvelle ère et la conclusion de nombreux transferts signifient aussi que certains joueurs perdront leur place dans l'effectif.

Selon le réseau ESPN, Estevão, la star de Chelsea, est très inquiet, car il estime qu'il obtiendra très peu de minutes de jeu sous la houlette d'Alonso.

Estevão n'est apparu que quelques minutes lors de la première journée de Premier League face à Fulham, et il n'a pas foulé la pelouse face à Brighton.

Le joueur brésilien a participé à la rencontre face à Luton en Coupe de la Ligue, mais il est habituel que les entraîneurs procèdent à des changements dans l'équipe lors de ce genre de matchs contre des formations de divisions inférieures.

Estevão, âgé de 19 ans, fait face à une concurrence très forte, que ce soit au poste d'avant-centre, dans un rôle plus reculé ou sur l'une des ailes.

La situation en est arrivée au point où le joueur, selon le réseau ESPN, a commencé à songer à son avenir, et a informé ses proches que s'il n'obtenait pas assez de temps de jeu, il tenterait de partir lors du prochain mercato hivernal.

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