Après la fin de la trêve internationale, le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi avoir accordé quelques jours de repos à Ousmane Dembélé et Nuno Mendes.

Le journal Mundo Deportivo a indiqué que Dembélé et Mendes manqueront demain, samedi, le match de Ligue 1 que l'équipe parisienne, dirigée par Luis Enrique, disputera face au Mans, au Parc des Princes.

Le PSG a déclaré dans un communiqué, via son compte sur le site X : « En concertation avec l'entraîneur Enrique et la direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d'une période de repos. Chacun d'eux reprendra les entraînements le samedi 10 octobre et le dimanche 11 octobre, respectivement. »

La fatigue physique s'est accumulée chez Dembélé comme chez Nuno Mendes, tous deux considérés comme des éléments essentiels de l'effectif de l'entraîneur Luis Enrique, durant la trêve internationale.

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L'attaquant français a disputé deux matchs complets sur les quatre rencontres de l'équipe de France, et a également pris part aux deux autres matchs pour une durée totale de 82 minutes.

De son côté, le latéral portugais a disputé 3 matchs complets avec la sélection de son pays sous la direction de Jorge Jesus, tandis qu'il a été remplacé lors de l'autre match à la 78e minute.

La décision de laisser Dembélé au repos représente la deuxième fois que le joueur français bénéficie d'une période de repos durant la saison en cours, après en avoir obtenu une première fin août, lorsque Luis Enrique et les membres de son staff technique ont estimé qu'il en avait besoin, à la suite d'une saison précédente éreintante, qu'il avait conclue en participant à la Coupe du monde avec l'équipe de France.