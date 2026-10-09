Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Traduit par

L'ordre d'Enrique : le PSG répète son geste avec Dembélé

Paris Saint-Germain vs Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
Ligue 1
Luis Enrique
Ousmane Dembélé
N. Mendes
France

Après la fin de la trêve internationale, le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi avoir accordé quelques jours de repos à Ousmane Dembélé et Nuno Mendes.

Le journal Mundo Deportivo a indiqué que Dembélé et Mendes manqueront demain, samedi, le match de Ligue 1 que l'équipe parisienne, dirigée par Luis Enrique, disputera face au Mans, au Parc des Princes.

Le PSG a déclaré dans un communiqué, via son compte sur le site X : « En concertation avec l'entraîneur Enrique et la direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d'une période de repos. Chacun d'eux reprendra les entraînements le samedi 10 octobre et le dimanche 11 octobre, respectivement. »

La fatigue physique s'est accumulée chez Dembélé comme chez Nuno Mendes, tous deux considérés comme des éléments essentiels de l'effectif de l'entraîneur Luis Enrique, durant la trêve internationale.

L'attaquant français a disputé deux matchs complets sur les quatre rencontres de l'équipe de France, et a également pris part aux deux autres matchs pour une durée totale de 82 minutes.

De son côté, le latéral portugais a disputé 3 matchs complets avec la sélection de son pays sous la direction de Jorge Jesus, tandis qu'il a été remplacé lors de l'autre match à la 78e minute.

La décision de laisser Dembélé au repos représente la deuxième fois que le joueur français bénéficie d'une période de repos durant la saison en cours, après en avoir obtenu une première fin août, lorsque Luis Enrique et les membres de son staff technique ont estimé qu'il en avait besoin, à la suite d'une saison précédente éreintante, qu'il avait conclue en participant à la Coupe du monde avec l'équipe de France.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google