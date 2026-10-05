Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé les derniers développements concernant l'avenir de plusieurs stars du Real Madrid, au premier rang desquelles Thibaut Courtois, Arda Güler et Endrick, alors que le club merengue multiplie les démarches pour conserver ses piliers et régler les dossiers liés à son effectif dans la période à venir.

Romano a affirmé que le Real Madrid avait déjà bouclé le dossier de la prolongation de contrat d'Arda Güler, précisant que l'accord est désormais prêt et qu'il ne reste plus que les formalités officielles et son annonce. Il a confirmé que l'opération était « finalisée à 100 % », le club étant prêt à procéder à la cérémonie d'annonce et à la prise des photos officielles.

Concernant Courtois, Romano a expliqué que le gardien belge et le Real Madrid souhaitaient poursuivre leur collaboration, malgré un contrat actuel courant jusqu'en juin 2027, soulignant que l'accord verbal entre les deux parties était désormais très proche d'être finalisé.

Le journaliste italien a assuré que Courtois resterait gardien du Real Madrid lors de la saison 2027-2028, ainsi que la saison suivante, le club étant sur le point d'apporter les dernières touches officielles à cette prolongation.

En revanche, l'avenir d'Endrick demeure plus incertain, malgré un contrat le liant au Real Madrid jusqu'en juin 2030, en raison de ses difficultés à obtenir suffisamment de temps de jeu sous la direction de José Mourinho.

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Romano a précisé qu'Endrick avait reçu plusieurs offres de départ durant le mercato estival, parmi lesquelles un prêt à Aston Villa, à l'AS Rome et à Milan, ainsi qu'un intérêt de Liverpool, mais que le Real Madrid avait rejeté toutes les options, qu'il s'agisse d'un prêt ou d'un transfert définitif.

Romano a indiqué que l'avenir de l'attaquant brésilien se déterminera en grande partie en fonction de son temps de jeu d'ici janvier prochain, expliquant que le joueur continuera de travailler pour atteindre sa meilleure condition physique et convaincre Mourinho de lui accorder davantage de chances au sein de l'équipe.