Pierre-Emerick Aubameyang ne participera pas à la rencontre de dimanche soir contre Le Havre, selon L'Équipe. L'attaquant de 36 ans est sanctionné suite à un incident retentissant survenu au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille.

L’actuel numéro 7 des Bleus a été contraint de rester cette semaine à La Commanderie, le centre d’entraînement du club.

Jeudi soir, l’attaquant gabonais, victime de l’ennui, aurait pris la tête d’un groupe de dix joueurs qui ont sillonné les chambres pour « mettre de l’ambiance ».

Mais l’international gabonais est allé trop loin : il a aspergé Bob Tahri, un membre du staff marseillais, avec un extincteur.

Le produit a atteint Tahri, son lit et plusieurs de ses effets personnels. Furax, le membre du staff a aussitôt alerté la direction du club.

Le lendemain, l’attaquant s’est excusé auprès de la direction et de Tahri, mais la sanction est tombée : il est suspendu pour la rencontre de dimanche.

L’OM se déplacera donc à Marseille sans son avant-centre expérimenté, habituellement titulaire.