L'offre du Barça et la réponse de l'Atlético : Deco dévoile pour la première fois les coulisses du transfert d'Alvarez

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, s'est exprimé publiquement et pour la première fois sur l'affaire Julian Alvarez, l'un des feuilletons de transfert les plus marquants du dernier mercato estival, alors que le club catalan cherchait à recruter l'attaquant argentin mais s'est heurté à une vive opposition des dirigeants de son club, l'Atlético de Madrid, qui se disaient prêts à accepter son transfert vers n'importe quel autre club à l'exception du Barça.

Les déclarations de Deco sont intervenues lors d'un entretien avec l'émission « El Món a Rac1 », animée par Jordi Basté, et il était inévitable que Julian Alvarez devienne un sujet central après des mois de polémique autour de l'intérêt du Barcelone et de la réaction virulente de l'Atlético.

Dans un premier temps, Deco s'est contenté de clarifier la position de négociation du club catalan, déclarant selon les propos rapportés par le journal « Sport » : « Nous disposons des informations disponibles, et nous avons géré les choses correctement. Nous avons présenté une offre et n'avons reçu aucune réponse. »

Et d'ajouter : « La plupart de ce qui a été soulevé à ce sujet l'a été par le biais des médias. Nous leur avons parlé avec tout le respect, et ils nous ont dit dès le début qu'ils ne souhaitaient pas le vendre. On ne peut pas continuer à remettre le même sujet sur le tapis encore et encore ; il s'agit davantage d'une pression médiatique que d'une réalité concrète, et il n'y a plus lieu d'en débattre. »

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Deco a été catégorique dans sa réponse lorsqu'on lui a demandé directement si le Barcelone avait demandé à Julian d'exprimer publiquement son souhait de quitter l'Atlético ; il a en effet répondu par un « non ».

Deco a également tenu à éviter de relancer une nouvelle polémique en abordant les déclarations de Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético de Madrid, qui ont suivi le tirage au sort de la Ligue des champions pour la saison 2026-2027 ; des déclarations dans lesquelles Gil Marín a adressé de graves accusations à la direction du Barcelone et l'a critiquée en des termes relevant de l'injure.

Deco a poursuivi : « Je ne peux pas dire grand-chose au-delà de ce que dicte la réalité ; nous avons présenté une offre officielle et régulière. Je peux seulement parler de ma situation personnelle, et je ne peux pas entrer dans les détails d'éventuels accords qui auraient pu être conclus (entre l'Atlético et Julian Alvarez). »

Il a expliqué : « Je peux parler de mon expérience en tant que joueur : le président du Porto, Pinto da Costa, ne m'a pas autorisé à partir au Barcelone ; il m'a demandé de rester un an, à condition que je puisse l'année suivante rejoindre la destination de mon choix. Je suis effectivement resté, et ma seule option était de livrer de bonnes performances et d'attendre l'année suivante. »

Il a précisé : « Un an plus tard, j'ai reçu une offre de Chelsea — qui comportait une contrepartie financière plus élevée — mais je souhaitais rejoindre le Barcelone, et Pinto da Costa m'a alors dit que j'étais libre de choisir ma destination, alors j'ai rejoint le Barcelone. »

Deco a démenti que l'offre du Barcelone prévoyait un paiement en six échéances, déclarant : « Non, lorsque nous avons présenté l'offre d'une valeur de 100 millions d'euros, elle prévoyait un paiement étalé sur trois saisons, exactement comme le font les autres clubs. Il y a même des clubs qui nous règlent leurs dus sur cinq saisons ! », dans une allusion pleine d'humour de sa part.

Pour clore ce sujet, il a affirmé qu'il n'avait aucun problème avec son homologue de l'Atlético, Mateu Alemany, déclarant : « Je n'ai aucun problème avec Mateu ; et je ne sais pas s'il a un problème avec moi, car je n'ai commis aucune offense à son égard. Nous avons travaillé ensemble au Barcelone. Avons-nous parlé de Julian cet été ? Il n'a pas répondu aux offres que nous lui avons présentées au sujet de Julian. »

Il a poursuivi : « Le débat sur la nécessité de trouver un avant-centre pur (numéro 9) est un peu long. Il y a peu d'avants-centres purs qui maîtrisent ce rôle. Il y a Haaland, et nous avions le meilleur, Robert. Il y a aussi Luis Suárez. Rares sont ceux qui disposent de ce type de joueur. »

Il a indiqué : « À mon époque, il y avait Eto'o, mais ce n'était pas un avant-centre pur car il était très mobile, comme Raphinha. Aujourd'hui, nous avons le Paris Saint-Germain, qui n'a pas d'avant-centre pur. La présence d'un avant-centre pur détermine le style de jeu, et là, notre entraîneur a une vision claire de la manière de jouer. »

Il a conclu : « L'an dernier, nous avions Ferran. Auparavant, il était ailier, et il est désormais plus proche de l'avant-centre pur, mais les avants-centres purs étaient différents des attaquants d'aujourd'hui. Nous ne devons pas trop nous en préoccuper. Pour le moment, nous n'avons pas besoin d'un buteur car Raphinha, avec la vision de l'entraîneur, réalise des performances excellentes. Et Gabriel Jesus excelle dans la coordination avec ses coéquipiers et se déplace bien, et il y a aussi Hamza Abdelkarim, qui s'apparente davantage à un numéro 9 classique dans la surface de réparation. »

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