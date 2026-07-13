« L’objectif de la caméra araignée »… La FIFA publie un nouveau communiqué sur cet incident controversé

La Fédération internationale de football (FIFA) a dissipé les doutes en confirmant, pour la deuxième fois, la validité du but égalisateur anglais inscrit face à la Norvège lors du quart de finale de la Coupe du monde 2026. Elle a ainsi réfuté avec fermeté les allégations suggérant que le ballon aurait heurté le câble de la caméra araignée.

Dans des déclarations au site allemand « Sports Show », l’instance a révélé que l’analyse technique minutieuse des images de la caméra « araignée » « montre clairement que la caméra ne tremblait pas et ne bougeait pas » lors de l’action anglaise qui a abouti au but.

La FIFA a par ailleurs balayé l’hypothèse d’une perte de signal de la puce électronique logée dans le ballon, précisant que le capteur avait continué à transmettre des données de manière ininterrompue.

L’entraîneur norvégien Ståle Solbakken avait pourtant alimenté la polémique après la défaite 1-2, en affirmant que le ballon avait heurté l’un des câbles de la caméra suspendue au-dessus de la pelouse suite à un dégagement du gardien Orian Niland, ce qui aurait modifié sa trajectoire avant qu’il n’atteigne Anthony Gordon, permettant à Jude Bellingham de marquer l’égalisation.

Furieux, Solbakken a réagi : « Le ballon est tombé tout droit du ciel, c’est pourquoi il a changé de trajectoire », contestant ouvertement la validité de la réalisation.

La FIFA a toutefois répliqué avec fermeté dans un communiqué officiel : « Le capteur intégré au ballon n’a enregistré aucune vibration ni aucun signal anormal pendant qu’il était en l’air ; il n’y a donc aucune preuve que le ballon ait touché le fil supérieur et modifié sa trajectoire. »

Cette double confirmation de la Fédération internationale vise à clore la polémique née de la rencontre, après l’intensification des critiques norvégiennes réclamant soit une révision du résultat, soit au moins la reconnaissance d’une erreur technique ayant influencé le déroulement de la rencontre.