Andrea Pirlo est le nouveau sélectionneur de l’Italie, annonce La Gazzetta dello Sport ce vendredi après-midi. L’ancien milieu de terrain, passé notamment par la Juventus et l’AC Milan, a signé un contrat jusqu’à la mi-2030 avec la fédération.

Ce n’est un secret pour personne : Pirlo n’était pas le premier choix de la sélection nationale. Le directeur technique Paolo Maldini a mené ces dernières semaines des discussions avec Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, mais sans succès.

Ce dernier a décliné le poste vendredi matin, après quoi la fédération italienne s’est tournée très rapidement vers Pirlo.

Pirlo a fait ses débuts dans le football professionnel à Brescia, qui l’a ensuite vendu à l’Inter pour deux millions d’euros. En 2001, il a effectué le transfert sensible vers l’AC Milan, où il a joué pendant dix ans.

Dans les dernières années de sa carrière, il a ensuite rejoint la Juventus librement, où il a aussi travaillé comme manager après sa carrière de joueur.

Après son départ de la Juventus, Pirlo a encore été à la tête du club turc de Karagümrük et de la Sampdoria. Actuellement, il est toujours manager de United FC, aux Émirats arabes unis.

En tant que joueur, Pirlo a porté le maillot de la sélection italienne à 116 reprises. Il a inscrit treize buts. En 2006, il a remporté la Coupe du monde avec l’Italie.