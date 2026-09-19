L’Italie pleure la disparition de la légende de l’Inter, Sandro Mazzola (83 ans)

La légende de l’Inter Sandro Mazzola est décédée à l’âge de 83 ans. L’Italien est mort dans la nuit de vendredi à samedi après une longue maladie.

Au niveau des clubs, Mazzola n’a porté que le maillot de l’Inter au cours de sa carrière de joueur, entre 1960 et 1977. L’ancien attaquant y est devenu l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club.

Au total, Mazzola a disputé 565 matches avec l’Inter, au cours desquels il a inscrit 158 buts. En 1964 comme en 1965, il a remporté la Coupe d’Europe des clubs champions avec les Nerazzurri . Mazzola a également été sacré champion d’Italie à quatre reprises avec son club. En 1965, il a terminé meilleur buteur de Serie A.

Mazzola a aussi connu un grand succès avec la sélection nationale. En 1968, l’Italie, avec Mazzola comme titulaire, a conquis le titre européen à domicile. Deux ans plus tard, la Squadra Azzurra a également atteint la finale de la Coupe du monde, même si elle l’a perdue contre le Brésil de Rivellino, Carlos Alberto et, bien sûr, Pelé.

En 1971, Mazzola a été élu deuxième meilleur footballeur du monde, derrière Johan Cruijff. Mazzola est aussi resté lié à l’Inter après sa carrière de joueur, où il a notamment travaillé comme directeur technique.

Mazzola a aussi occupé des fonctions à Genoa et au Torino, notamment comme directeur technique. Avec le Torino, Mazzola avait déjà noué très tôt un lien éternel dans sa propre vie. En 1949, alors qu’il avait six ans, son père Valentino Mazzola, comme trente autres personnes, a péri dans le crash aérien de Torino.

En Italie, la nouvelle du décès de Mazzola a provoqué une vive émotion. Les clubs présentent leurs condoléances aux proches de Mazzola ainsi qu’à l’Inter, qui donne le coup d’envoi samedi soir à 18 heures à Rome face à l’AS Roma.



