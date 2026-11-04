L'équipe d'Égypte des moins de 17 ans a inscrit un nouvel exploit historique, en remportant le titre de la Coupe du Golfe arabique des moins de 17 ans pour la première fois de son histoire.

Le Qatar a accueilli la quatorzième édition de la Coupe du Golfe arabique des moins de 17 ans, depuis le 17 octobre dernier, avec la participation de 10 sélections, dont 8 sélections du Golfe, ainsi que les équipes d'Égypte et de Chine en tant qu'invitées.

Bien qu'elle ait participé en tant qu'invitée d'honneur, l'équipe d'Égypte des moins de 17 ans a réussi à être sacrée championne du tournoi du Golfe, après avoir signé une large victoire face à son homologue des Émirats arabes unis en finale sur le score de 3-1.

C'est la première fois qu'une sélection non issue du Golfe parvient à remporter le tournoi, un exploit historique et sans précédent.

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Le tournoi du Golfe des jeunes a été organisé à 13 reprises avant l'édition actuelle, la domination revenant à la sélection d'Arabie saoudite, qui a décroché le titre à 6 reprises, contre 4 pour l'équipe des Émirats arabes unis et 3 pour la sélection du Sultanat d'Oman.

Les jeunes Égyptiens ont affiché un niveau solide lors du tournoi du Golfe, puisqu'ils ont réussi à remporter tous leurs matchs en phase de groupes, en plus d'une large victoire face à la Chine sur un score de quatre buts à zéro en demi-finale.

L'équipe d'Égypte se prépare à participer à la Coupe du monde des moins de 17 ans, que le Qatar accueille du 19 novembre au 13 décembre de cette année.

L'Égypte figure dans le groupe A du Mondial des jeunes, aux côtés de la sélection du Qatar, pays hôte, ainsi que du Panama et de la Grèce.