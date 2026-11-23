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Et de 20 : Hakan Calhanoglu touché-coulé. Il ne s’agit pas d’une partie de bataille navale, mais du décompte des blessures musculaires subies par le milieu turc depuis son arrivée en Italie il y a près de 10 ans, à l’été 2017.

Après trois premières blessures en quatre saisons à l’AC Milan, celle contractée dimanche soir sur le terrain de l’Atalanta est sa 17e blessure musculaire avec l’Inter, pour un total de 200 jours d’absence et 39 matches manqués sous le maillot du club.

La situation s’aggrave avec le temps : il s’agit déjà de sa deuxième blessure depuis la gêne à l’adducteur de septembre dernier, après cinq blessures par saison lors des deux dernières saisons.

Le point médical devrait être actualisé dans les prochaines heures. Calhanoglu passera en effet des examens pour déterminer la gravité exacte de sa blessure (un nouveau problème au même muscle fléchisseur de la cuisse est suspecté) et la durée de son indisponibilité.

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Quoi qu’il en soit, le joueur né en Allemagne en 1994 ne sera pas disponible pour le prochain match de Ligue des champions à San Siro face aux Allemands de Stuttgart, prévu mercredi soir. L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, espère récupérer le Polonais Piotr Zielinski. En face, un autre milieu important, Angelo Stiller, sera également absent.

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De son côté, l’UEFA a désigné l’arbitre français François Letexier, assisté de ses compatriotes Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, avec Romain Lissorgue comme quatrième arbitre. Les Néerlandais Dennis Higler et Pol van Boekel seront à la VAR.

Quant à Calhanoglu, ses blessures de plus en plus fréquentes finissent inévitablement par peser sur les négociations pour prolonger son contrat, qui expire à la fin de cette saison, en juin 2027.

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Pendant la trêve internationale, les dirigeants de l’Inter ont rencontré l’agent du joueur turc et lui ont proposé un contrat de deux ans, jusqu’en 2029, à des conditions inférieures à son salaire actuel de 6,5 millions d’euros nets par saison. La part fixe pourrait toutefois frôler les 6 millions grâce à l’ajout de plusieurs primes liées à ses performances personnelles et aux résultats de l’équipe. Les deux parties vont maintenant prendre le temps de réfléchir avant de reprendre les discussions et de prendre une décision définitive, dans un sens ou dans l’autre, au cours des premiers mois de 2027.

En toile de fond, plus que les rumeurs non confirmées d’un intérêt de la Juventus et de Côme, il y a l’attrait de la Turquie, où Galatasaray et Fenerbahce sont prêts à se livrer un duel sur le marché des transferts pour tenter de faire revenir au pays Calhanoglu sans indemnité de transfert s’il quitte l’Inter.