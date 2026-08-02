Le nom du Français Moussa Diaby est revenu au premier plan du mercato estival, après que l'Inter Milan a intensifié ses tentatives pour recruter l'ailier d'Al-Ittihad avant le début de la nouvelle saison.

L'Inter Milan avait auparavant soumis une offre pour acheter définitivement Diaby contre 40 millions d'euros, mais la direction d'Al-Ittihad n'a toujours pas tranché sa position, poussant la direction du club italien à changer de méthode de négociation dans l'espoir de convaincre « Al-Amid » d'accepter le départ du joueur.

Selon le journaliste saoudien Mohammed Al-Bukairy, l'Inter Milan a présenté une nouvelle offre prévoyant un prêt de Diaby pour une durée d'une saison contre 28 millions d'euros, et ce après l'hésitation d'Al-Ittihad à accepter la vente définitive ces derniers jours.

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Al-Bukairy a souligné que le club italien estime que la formule du prêt pourrait être plus acceptable pour la direction d'Al-Ittihad, d'autant qu'elle garantit au club saoudien un important revenu financier, avec la possibilité de réévaluer l'avenir du joueur à l'issue de la saison.

En revanche, Diaby privilégie l'option d'un transfert définitif si son départ d'Al-Ittihad venait à être décidé, estimant que la stabilité au sein d'un nouveau club serait préférable à un prêt qui pourrait le ramener à la case départ au bout d'une saison.

La décision finale reste entre les mains de la direction d'Al-Ittihad, qui continue d'étudier toutes les options disponibles avant de statuer sur l'avenir du joueur, alors que l'Inter Milan reste déterminé à finaliser l'opération sous n'importe quelle forme possible avant la fermeture du marché des transferts.