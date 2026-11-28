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Le BATE Borisov est relégué en deuxième division biélorusse pour la première fois de son histoire.

Un penalty transformé par Aleksandr Butko à une minute de la 90e prive le BATE Borisov d’une victoire à domicile contre l’Isloch lors de la dernière journée de championnat, qui revient à 1-1 après avoir été mené à la 77e minute sur un but contre son camp d’Andrey Makarenko.

Le BATE Borisov termine ainsi le championnat à l’avant-dernière place avec 25 points en 30 journées, à deux points du maintien.

Son entraîneur est Vitaliy Rogozhkin, ancien arrière gauche passé par Sienne en Italie lors de la saison 2001-2002 en Serie B.

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Le BATE Borisov a joué en Europe : d’abord en Coupe UEFA en 1999 avec le milieu de terrain Alexander Hleb (ancien joueur d’Arsenal) et l’attaquant Vitaly Kutuzov (ancien joueur de l’AC Milan), puis en phase de groupes de la Ligue des champions en 2008 face au Real Madrid, à la Juventus et au Zénith Saint-Pétersbourg. Il a obtenu ses premiers points dans cette compétition contre la Juventus (2-2 à domicile et 0-0 à l’extérieur).

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L’année suivante, il a remporté sa première victoire en phase de groupes de la Ligue Europa, 2-1 à domicile contre l’AEK Athènes le 22 octobre 2009, avant de battre Everton 1-0 à l’extérieur.

Le BATE Borisov a également affronté l’AC Milan à quatre reprises : deux fois en Coupe UEFA en 2001 et deux fois en Ligue des champions en 2011, pour trois victoires de l’AC Milan et un nul 1-1.

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En 2011, le BATE Borisov a atteint les seizièmes de finale de la Ligue Europa, où il a été éliminé par le Paris Saint-Germain après deux nuls, en vertu de la règle des buts marqués à l’extérieur, qui comptaient double en cas d’égalité.

En Europe, les clubs suivants ne sont jamais descendus en deuxième division : l’Inter (Italie) ; l’Athletic Bilbao, le FC Barcelone et le Real Madrid (Espagne) ; Benfica, Porto et le Sporting Lisbonne (Portugal) ; l’Ajax, Feyenoord, le PSV Eindhoven et Utrecht (Pays-Bas) ; Beşiktaş, Fenerbahçe et Galatasaray (Turquie) ; le Panathinaïkos, le PAOK Salonique et l’Olympiakos (Grèce) ; l’Étoile rouge (Serbie) ; Aberdeen et le Celtic (Écosse) ; le Dynamo Kiev (Ukraine).

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Dans le reste du monde, en Amérique du Sud, il en va de même pour Boca Juniors (Argentine), Flamengo et São Paulo (Brésil), Colo Colo (Chili), le Nacional et Peñarol (Uruguay).