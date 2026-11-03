En début de semaine, l’Inter a publié une analyse détaillée de Feyenoord, son adversaire mardi soir en phase de groupes de la Ligue des champions. Mais le géant italien s’est trompé en désignant l’avant-centre du club de Rotterdam.

Sur son site, l’Inter présente en effet Ayase Ueda comme un attaquant de Feyenoord dangereux et doté d’un bon jeu de tête. Une bourde de taille, puisque l’attaquant japonais joue au Lille OSC depuis quelques mois.

La défense de l’Inter n’aura donc pas affaire à Ueda, mais probablement à Nacho Ferri. L’attaquant espagnol a jusqu’ici inscrit six buts et délivré une passe décisive en dix matches de Vriendenloterij Eredivisie. En Ligue des champions, Ferri n’a pas encore marqué.

Le rapport de scouting détaillé consacré à Feyenoord met en avant les qualités d’Anis Hadj Moussa. « Il est rapide et habile dans les situations de un contre un, et apporte de l’imprévisibilité et de la qualité en attaque. Il s’est déjà distingué en Europe avec un but contre Como. »

L’Inter souligne également dans son analyse que Giovanni van Bronckhorst privilégie le 4-3-3, parfois remplacé par un 4-3-2-1. « L’identité de Feyenoord repose sur une volonté d’attaquer, avec des milieux de terrain qui participent à la construction du jeu et une nette volonté de lancer les attaques sur les côtés. »

Les Italiens voient toutefois une faiblesse dans le jeu de Feyenoord. « La volonté de jouer avec plusieurs joueurs dans la moitié de terrain adverse peut laisser des espaces derrière les latéraux et entre la défense et le milieu de terrain. L’équipe est donc vulnérable en contre-attaque. »

Feyenoord a affronté l’Inter à deux reprises en Ligue des champions lors de la saison 2024-2025. Le club de Rotterdam s’est incliné 0-2 à domicile, puis 2-1 à Milan.