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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Emanuele Tramacere
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L'Inter aussi sur la piste d'Endrick. Trevisani : « Il les intéresse, s'ils peuvent se renforcer, ils le font »

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La Roma et l’AC Milan ne sont pas seuls sur les traces de l’attaquant brésilien du Real Madrid. L’Inter tentera également sa chance si l’occasion se présente.

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Endrick est sans aucun doute le nom qui attire le plus l’attention et nourrit les rêves de recrutement des grands clubs du championnat italien. Si l’attaquant brésilien est réellement amené à quitter de nouveau le Real Madrid lors du prochain mercato hivernal, la Roma et l’AC Milan, qui se disputent ses services depuis longtemps, comme elles l’ont déjà fait cet été, chercheront certainement à le recruter. Mais il ne faut pas oublier une autre rivale italienne en embuscade : l’Inter.

LA CONFIRMATION : Interrogé sur Radio Mana Mana Sport, le journaliste Riccardo Trevisani a confirmé l’intérêt de l’Inter et rappelé qu’Endrick figurait également dans ses plans : « N’oubliez jamais qu’Endrick n’intéresse pas seulement la Roma : il plaît aussi du côté du Duomo, à l’Inter comme à l’AC Milan. Il ne sera pas facile, d’abord, de le faire partir du Real Madrid, puis, éventuellement, de l’amener à la Roma. Pour l’Inter, gardez à l’esprit que Lautaro est absent depuis un mois et que sa date de retour n’est toujours pas fixée, que Thuram manque deux à trois mois chaque saison et que Bonny est un peu en dessous des trois premiers : s’ils peuvent se renforcer, ils le feront. »

UN CINQUIÈME ATTAQUANT ? Officiellement, l’Inter fait aujourd’hui savoir que le dossier de l’attaque est considéré comme clos pour janvier. Les quatre attaquants suffisent et, si nécessaire, Mkhitaryan peut occuper ce poste. Pourtant, plusieurs acteurs du milieu continuent de proposer les joueurs qu’ils représentent à l’Inter et au nouveau directeur sportif Dario Baccin. C’est en effet Cristian Chivu lui-même qui avait ouvert le dossier d’un cinquième attaquant. Face à une occasion comme Endrick, qui pourrait représenter, par ses caractéristiques techniques et économiques, un investissement très important pour le présent comme pour l’avenir, la situation pourrait évoluer. D’autant plus si cela permet de pénaliser la concurrence.

Écrit parEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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