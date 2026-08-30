L’incident de feu d’artifice lors de SC Cambuur - Feyenoord a d’énormes conséquences pour un homme de 41 ans

Le directeur général du SC Cambuur, Jesse Bergsma, a donné à De Telegraaf une mise à jour sur l’état des victimes du très commenté incident de feu d’artifice face à Feyenoord. Le dirigeant indique que l’une d’elles a subi des dommages auditifs permanents.

Le dimanche 23 août, des supporters de Feyenoord ont lancé des feux d’artifice en direction notamment du public local. Sept supporters de Cambuur ont été blessés et ont subi des brûlures, des dommages auditifs et des lésions oculaires.

« Un homme de 41 ans a désormais l’audition d’une personne de 70 ans et il en est très affecté émotionnellement », a raconté Bergsma dimanche soir avant le duel finalement perdu contre le FC Twente (1-4).

« Samedi, nous avons eu une réunion avec les sept victimes. Leurs blessures vont de quelques plaies légères à des dommages auditifs permanents. C’est vraiment très grave. »

« La question est de savoir comment on peut empêcher de tels incidents à l’avenir. Personne ne peut promettre une garantie à cent pour cent, nous non plus. Nous veillerons à ce que la sécurité soit maximisée. Nous avons tiré des leçons de ce qui s’est passé. Sur cette base, nous prenons des mesures supplémentaires. »

Feyenoord a pris clairement ses distances avec les événements survenus au Kooi Stadion, contrairement au groupe de supporters Rotterdam Radicals, et a décidé de ne pas emmener de supporters en déplacement lors des deux prochains matches à l’extérieur, contre le NEC (5 septembre) et PEC Zwolle (13 septembre).

Bergsma est également revenu sur la décision d’interdire l’accès du Kooi Stadion aux supporters de Twente dimanche. Cambuur a estimé avoir besoin de plus de temps pour évaluer les événements contre Feyenoord et a alors pris cette mesure radicale.

« Je comprends parfaitement que les supporters de Twente soient déçus et en colère », a déclaré Bergsma. « Ils n’ont rien à voir là-dedans et ce n’était pas leur faute, mais cela n’a malheureusement pas pu être évité. »

La quatrième défaite consécutive n’a pas non plus pu être évitée pour Cambuur, qui reste pour l’instant la seule équipe d’Eredivisie sans le moindre point. Dimanche prochain, les Leeuwarders se déplaceront chez Telstar.