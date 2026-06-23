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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L’imam Ashour a-t-il reçu une offre de la Major League Soccer (MLS) ?

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Homme du match contre la Belgique

Le journaliste Ahmed Shubair a mis fin à la polémique sur l’avenir d’Imam Ashour et de plusieurs autres joueurs d’Al-Ahly. Des rumeurs récentes laissaient entendre qu’ils auraient reçu des offres de transfert après leurs brillantes performances avec la sélection égyptienne lors de la Coupe du monde 2026.

Sur son compte X, l’ancien gardien a affirmé que le club n’avait reçu aucune offre officielle pour ses joueurs, malgré les nombreuses rumeurs.

Il a précisé que le club n’avait reçu aucune proposition officielle pour l’un de ses joueurs, ajoutant que si plusieurs noms circulaient effectivement aux États-Unis, les intéressés avaient convenu de reporter toute discussion sur leur avenir jusqu’à la fin de la Coupe du monde.

Il a ajouté que les joueurs se concentrent pleinement sur le parcours de la sélection égyptienne en Coupe du monde et ne se préoccupent pas, pour l’instant, des questions liées aux transferts ou aux offres étrangères.

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs joueurs du club, dont Imam Ashour, suscitent l’intérêt de formations étrangères, notamment en Major League Soccer, grâce à leurs performances récentes sous le maillot de la sélection égyptienne.

Les Pharaons vivent actuellement un moment historique dans cette Coupe du monde : ils totalisent déjà quatre points au compteur après deux journées dans le groupe G, grâce à un match nul 1-1 face à la Belgique et une victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande, ce qui les rapproche d’une qualification pour les huitièmes de finale.

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