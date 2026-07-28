Le International Football Association Board (IFAB) a confirmé que l'expulsion du Suisse Breel Embolo lors du quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Argentine était une décision erronée, précisant que le processus de recours à l'assistance vidéo ayant conduit le joueur à recevoir un second carton jaune n'était pas correct.

Selon l'IFAB, Embolo ne méritait pas l'expulsion après avoir écopé d'un second carton jaune à la suite d'un recours à l'assistance vidéo pour simulation en vue d'obtenir une faute, une décision qui a changé le cours du match à la 72e minute, peu de temps après que la Suisse eut égalisé à 1-1.

Cette expulsion a contribué à la victoire de l'Argentine sur le score de 3-1 après prolongation, au milieu des protestations soulevées par la décision, parmi lesquelles les critiques des joueurs et des entraîneurs de la sélection d'Égypte, concernant la partialité des arbitres en faveur de l'équipe de Lionel Messi dans les décisions arbitrales.

L'instance mandatée par la Fédération internationale de football association a publié une clarification concernant les règles d'utilisation de l'assistance vidéo le lundi, affirmant que le protocole VAR relatif aux cas d'« erreur d'identité » n'était pas applicable à ce type de situations durant la Coupe du monde, malgré la possibilité de l'utiliser lors de compétitions futures.

Le International Football Association Board a déclaré, dans un communiqué officiel : « Néanmoins, le protocole ne peut être utilisé de cette manière tant que ce réexamen n'est pas achevé. »

Embolo est tombé au sol après un contact avec le milieu de terrain argentin Leandro Paredes, qui a reçu un carton jaune.

Les responsables de l'assistance vidéo ont informé l'arbitre que Paredes n'avait pas commis de faute, si bien qu'Embolo a écopé à sa place d'un carton jaune, le deuxième pour lui, et a été expulsé du match.

Cette situation ne représente pas la manière dont la règle de l'« erreur d'identité » est censée être appliquée actuellement, dans la mesure où elle sert à corriger la décision de l'arbitre lorsqu'un carton est attribué au mauvais joueur, qui n'a pas commis la faute initiale sanctionnée.

Murat Yakin, l'entraîneur de la Suisse, a déclaré après le match à Kansas City : « L'arbitre a pris la mauvaise décision. Je sais qu'ils vont protéger leur arbitre, mais cette règle a détruit notre match aujourd'hui, et c'est extrêmement douloureux ; sortir de cette manière fait très mal. »

L'IFAB a précisé que le carton « peut uniquement faire l'objet d'un réexamen pour déterminer l'identité du joueur ayant commis la faute pour laquelle il a été sanctionné, et la faute elle-même ne peut être ni réexaminée ni modifiée ».

Un réexamen du protocole de l'assistance vidéo est en cours depuis le mois de mars, et le International Football Association Board a reconnu que des situations telles que le cas d'Embolo entrent dans le cadre de ce réexamen.

L'instance, dont le siège est à Zurich, a déclaré : « Le recours à la clause de l'erreur d'identité pour traiter la simulation durant la Coupe du monde 2026 a été bien accueilli. »

Le International Football Association Board est composé de responsables nommés par la Fédération internationale de football association, aux côtés des quatre fédérations britanniques de football.

Sa réunion annuelle se tient au mois de février ou de mars de chaque année afin de mettre à jour les lois du jeu, qui entrent en vigueur lors des grandes compétitions ou au cours de la saison suivante.