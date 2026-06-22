Mohamed Salah, capitaine et attaquant vedette de l’équipe d’Égypte, a poursuivi sa série de records lors de la rencontre face à la Nouvelle-Zélande, disputée ce lundi au stade « BC Place », dans le cadre de la deuxième journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Selon le site spécialisé « Stats Foot », il est désormais le joueur égyptien le plus capé en tant que titulaire dans les grandes compétitions (Coupe du monde et Coupe d’Afrique des nations), avec 29 matchs, devançant Ahmed Hassan et Essam El-Hadary, bloqués à 28.

La même source précise que l’Égypte pointe à la deuxième place africaine au nombre de matchs disputés dans les grandes compétitions (Coupe du monde et Coupe d’Afrique des nations), avec 127 rencontres, juste derrière le Nigeria (132 matchs). Le Cameroun complète le podium avec 126 matchs. devant la Côte d’Ivoire (122), le Ghana (121), la Tunisie (107) et le Maroc (106).

De son côté, le réseau mondial de statistiques « Opta » souligne que l’Égypte a aligné le même onze de départ lors de deux matchs consécutifs de Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

Le compte officiel de la Fédération égyptienne de football a souligné que Mohamed Salah poursuivait son parcours historique sous le maillot des Pharaons, devenant le joueur égyptien ayant disputé le plus de matches en Coupe du monde, pour sa quatrième participation avec la sélection nationale.

Les deux sélections, qui n’ont pour l’instant qu’un point au compteur, visent donc leur premier succès dans la compétition.

Les Pharaons avaient partagé les points avec la Belgique (1-1) lors du match d’ouverture, tandis que les Kiwis avaient également obtenu un nul 2-2 face à l’Iran.