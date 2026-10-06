L'histoire la plus cruelle de Messi : des larmes des débuts au trône de la gloire

Le parcours de Lionel Messi avec l'Argentine n'a pas été une route pavée d'or, mais une longue épopée faite de larmes, de désillusions et de finales perdues, avant de se transformer, dans ses dernières années, en une histoire de gloire inoubliable. Messi, c'est l'Argentine, et l'Argentine, c'est Messi, mais le chemin pour parvenir à cette vérité fut dur et long, commençant par un carton rouge et s'achevant par des exploits qui ont rendu son nom immortel dans l'histoire de son pays.

En 2005, les débuts internationaux de Messi ressemblaient à un cauchemar : il fut expulsé quelques minutes après sa première apparition face à la Hongrie, à la suite d'un accrochage avec Vilmos Vanczák, et quitta la pelouse en pleurs, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « As ».

En 2006, son nom brilla à la Coupe du monde en Allemagne, et il participa à l'écrasante victoire 6-0 contre la Serbie-et-Monténégro, mais le rêve prit fin face à l'Allemagne en quart de finale aux tirs au but, après que Messi fut resté sur le banc des remplaçants durant la prolongation.

Puis vint 2007, qui fut sa première désillusion en finale, lorsque l'Argentine s'inclina 3-0 face au Brésil en finale de la Copa América, malgré les débuts de Messi dans l'affirmation de soi parmi les grandes vedettes de la sélection.

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En 2010, Diego Maradona prit les rênes de la sélection, mais le Mondial s'acheva par une catastrophe face à l'Allemagne, sur un cinglant 4-0 en quart de finale, au milieu de critiques acerbes envers Messi, incapable de marquer et qui se retrouva de nouveau sous la pression de la comparaison avec Maradona.

2011 n'apporta pas l'éclaircie attendue, puisque l'Argentine quitta la Copa América disputée sur son sol face à l'Uruguay aux tirs au but, les critiques visant Messi s'intensifiant et la relation entre la star et le public atteignant l'une de ses phases les plus tendues.









En 2014, Messi s'approcha du rêve plus que jamais et conduisit l'Argentine en finale de la Coupe du monde, mais il s'inclina face à l'Allemagne durant la prolongation. Ce fut un autre moment douloureux, après avoir échoué à reproduire l'exploit de Maradona et à mener son pays au titre.

Puis vint 2015, avec la défaite en finale de la Copa América face au Chili aux tirs au but, ravivant les appels réclamant son départ de la sélection.

Mais 2016 fut la goutte qui fit déborder le vase. L'Argentine perdit la finale de la Copa América Centenario face au Chili aux tirs au but, et Messi manqua son tir, avant d'annoncer sa retraite internationale en déclarant : « C'est terminé ».

Messi revint en 2018, mais le rêve fut de nouveau reporté. L'Argentine fut éliminée par la France en huitièmes de finale, dans un match où Mbappé brilla, tandis que le titre avec la sélection restait hors de portée de Messi.

En 2019, une nouvelle désillusion survint avec l'élimination de l'Argentine face au Brésil en demi-finale de la Copa América, malgré la contribution de Messi avec un but et une passe décisive tout au long du tournoi.









Puis arriva 2021, l'année du véritable tournant. Scaloni offrit à Messi un groupe de joueurs capables de faire la différence autour de lui, et le moment de l'explosion survint au Maracanã, lorsqu'il conduisit l'Argentine à la victoire sur le Brésil et au sacre en Copa América, remportant ainsi son premier grand titre avec la sélection. Quelques mois plus tard, il ajouta un nouveau titre en battant l'Italie à Wembley.

Et en 2022, la légende fut complète. Messi conduisit l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar, dans l'une des plus grandes finales de l'histoire du tournoi, réalisant le rêve qui l'avait poursuivi tout au long de sa carrière et s'installant définitivement à un rang légendaire au sein de son pays.

Puis vint 2024, où Messi ajouta un nouveau titre de la Copa América, après que l'Argentine eut dominé la Colombie en finale, l'escadron de Scaloni devenant plus lié que jamais à la star argentine.

Quant à 2026, elle fut le dernier chapitre de l'histoire : à trente-neuf ans, Messi disputa une finale légendaire face à l'Espagne et conduisit l'Argentine jusqu'à la prolongation lors de son dernier parcours avec la sélection, avant de conclure sa carrière internationale en laissant derrière lui un héritage indélébile.

Des larmes du premier carton rouge aux larmes de la gloire, et d'un joueur dont on réclamait le départ de la sélection à un capitaine portant l'Argentine sur ses épaules, Messi a écrit l'une des histoires les plus cruelles et les plus inspirantes de l'histoire du football.



