Les joueurs de l’équipe d’Argentine (les Albicelestes) ont fêté leur qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026, obtenue mercredi dernier après leur victoire 2-1 contre l’Angleterre, en brandissant un drapeau où était inscrit « Îles Malouines (Falkland) argentines », une initiative qui a immédiatement déclenché une vive polémique.

Selon la chaîne argentine TYC Sports, un supporter a introduit le drapeau dans le stade Mercedes-Benz d’Atlanta et l’a lancé vers les joueurs à la fin de la rencontre, malgré les contrôles de sécurité.

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De nombreux internautes ont alors cherché à connaître l’origine de ce drapeau, jusqu’à ce qu’un utilisateur publie une photo inédite le montrant posé sur un meuble, vraisemblablement dans une chambre d’hôtel, et ajoute : « C’est le cousin de la femme de mon frère qui l’a dessiné ; c’est un morceau de drap d’hôtel. »

Une vidéo montrant l’intégralité de la chambre a également circulé ; devant ce drapeau apparaît un autre étendard apporté par le même supporter, arborant les couleurs de l’Argentine et l’emblème de la Fédération argentine de football.

Rappelons que les forces de l’ordre avaient interdit aux supporters d’introduire au stade tout drapeau évoquant les îles Malouines/Falkland. Le drapeau – que les joueurs brandiront ensuite – a donc dû être introduit clandestinement au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Comment le drapeau est-il parvenu jusqu’aux joueurs ?

Une photo le montre brandi en tribune, et la diffusion en direct du streamer américain Speed l’a également capturé dans la zone située derrière l’un des buts. De là, selon plusieurs témoins, dont le joueur Gonzalo Montiel, le drapeau a rejoint les « Tango ».

« Il est tombé là par hasard, et les garçons l’ont ramassé, a déclaré Montiel. Je suis donc content. »

Une séquence vidéo montre ensuite le milieu de terrain argentin Giovanni Lo Celso – resté sur le banc – repérant l’étendard sur la pelouse.

Une fois la phrase inscrite sur le drapeau lue, Lo Celso l’a brandi vers les tribunes avant de le tenir avec Lisandro Martínez et Cristian Romero, tous trois sautant et chantant.

Le joueur du Real Betis a ensuite planté le drapeau sur la pelouse, offrant aux photographes le cliché qui fera le tour du monde.