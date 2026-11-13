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Par une simple image prise dans le vestiaire, Mohamed Salah a enflammé les réseaux sociaux, après être apparu tout sourire en brandissant une feuille sur laquelle était inscrit le numéro « 70 », pour célébrer son 70e but international sous le maillot de la sélection égyptienne, après son doublé dans les filets du Malawi.

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Mais cette image, qui a semblé célébratoire de la part de la star du Trabzonspor turc, a largement ouvert la porte à la polémique concernant le véritable chiffre du buteur de l'Égypte, entre les registres de la Fédération égyptienne qui indiquent 70 et ceux de la Fédération internationale de football, la « FIFA », qui en annoncent 68.

Une célébration spéciale pour un chiffre historique

Mohamed Salah a célébré d'une manière particulière le fait d'avoir atteint son 70e but international sous le maillot de la sélection égyptienne, après être apparu dans le vestiaire, souriant, tenant une feuille sur laquelle était inscrit le chiffre « 70 », une image qui a suscité une large réaction sur les réseaux sociaux, confirmant son statut de l'un des plus grands buteurs de l'histoire de l'Égypte et sa capacité à continuer d'écrire l'histoire avec la sélection de son pays.

La célébration est intervenue après le doublé de Salah face au Malawi, qui a offert à la sélection égyptienne une victoire importante et a doté son capitaine d'un nouveau chiffre venant s'ajouter à sa carrière légendaire, commencée il y a plus d'une décennie, au cours de laquelle il est passé du statut de jeune talent des Arab Contractors à celui de l'un des meilleurs joueurs du monde et d'icône du football égyptien moderne.

L'image n'était pas une simple célébration passagère, mais bien un message clair de Salah : il est toujours au sommet et continue de pulvériser les records, malgré toutes les pressions et tous les défis qui l'entourent avec la sélection, et malgré les critiques qui le poursuivent à certaines périodes.

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La bataille pour le trône : Salah ou Hossam Hassan ?

La polémique autour du véritable nombre de buts de Mohamed Salah ravive une nouvelle rivalité historique pour le titre de meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne, entre l'actuel capitaine de l'Égypte et la légende Hossam Hassan, qui a inscrit 69 buts internationaux officiels sous le maillot de la sélection.

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Selon les comptes de la Fédération égyptienne, Salah a déjà tranché la bataille, après avoir atteint 70 buts, dépassant ainsi le chiffre de Hossam Hassan d'une unité, pour s'installer sur le trône des buteurs de l'Égypte et inscrire son nom en tête d'une liste qui est restée pendant de longues années au nom du « Doyen ».

En revanche, selon les comptes de la Fédération internationale de football, la « FIFA », la bataille reste ouverte, Salah ne possédant que 68 buts homologués, soit un but de retard sur Hossam Hassan. Il lui faut donc un seul but pour l'égaler et deux buts pour occuper officiellement seul la première place, ce qui fait de chaque prochain match de l'Égypte un rendez-vous avec l'histoire.

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Pourquoi la FIFA dit 68 et non 70 ?

Le total de Mohamed Salah avec la sélection égyptienne s'élève à 70 buts dans les registres locaux et globaux après son doublé face au Malawi, tandis que son total n'est que de 68 buts internationaux homologués dans les registres officiels de la Fédération internationale de football, la « FIFA », et du réseau de statistiques de football « Transfermarkt ».

Cette divergence entre les deux chiffres s'explique par les règles d'homologation des matches amicaux internationaux, la FIFA imposant des conditions strictes pour qu'un match international soit considéré comme de catégorie « A », parmi lesquelles le fait de ne pas dépasser le nombre de remplacements autorisés, une condition qui n'a pas été remplie lors de l'un des matches où Salah a marqué.

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Cela signifie que Salah possède deux chiffres en même temps : un chiffre local homologué par la Fédération égyptienne et les médias égyptiens, et un chiffre international homologué par la FIFA, tous deux exacts selon les critères de l'instance qui les comptabilise, ce qui explique la polémique récurrente autour du nombre de ses buts chaque fois qu'il en inscrit un nouveau.

Le Swaziland : le secret des deux buts effacés

Les raisons de la différence entre les registres de la FIFA et ceux de la Fédération égyptienne résident dans le match amical contre le Swaziland. Salah avait en effet inscrit deux buts contre la sélection du Swaziland en 2013, lors d'une rencontre amicale au cours de laquelle l'ancien entraîneur Bob Bradley avait effectué 10 remplacements, ce qui contrevient aux règlements de la FIFA relatifs aux matches internationaux et fait tomber ces deux buts du registre international officiel.

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Quant à l'homologation locale par rapport à l'homologation internationale, la Fédération égyptienne de football et les statistiques médiatiques comptabilisent tous les matches disputés par la sélection A, pour atteindre un total de 70 buts, selon le réseau « WorldFootball », tandis que la Fédération internationale de football exclut les buts inscrits lors des matches comportant plus de 6 remplacements.

Salah a par ailleurs inscrit 10 autres buts avec les sélections égyptiennes des moins de 20 ans, des moins de 23 ans et la sélection olympique, mais ces buts ne sont intégrés au total de la sélection A par aucune instance statistique.

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Entre 68 et 70, la seule constante demeure que Mohamed Salah est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne à l'ère moderne, et qu'il continue d'écrire l'histoire, but après but et image après image.