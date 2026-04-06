Dans une démarche inhabituelle et peu courante au sein d'un club aussi prestigieux que le Real Madrid, un signe clair du mécontentement croissant d'une partie des supporters à l'égard de l'une des plus grandes stars de l'équipe est apparu.

Un nouveau site web, qui fait office de « sablier » numérique, suit avec précision chaque instant qui s'écoule du contrat du joueur français Kylian Mbappé avec le « Real ».

Mbappé a participé au match au cours duquel le Real Madrid s'est incliné 2-1 face à son hôte, le Real Majorque, au stade Son Moix, lors de la 30e journée de la Liga.

Les locaux ont ouvert le score grâce à un but de Manu Morlanes, avant que le Real Madrid n'égalise dans les dernières minutes, mais l'attaquant kosovar Vedat Muriqi a inscrit le but de la victoire en prolongation, portant un coup dur aux espoirs du Real Madrid de se battre pour le titre, surtout avant son match décisif contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

Avec cette défaite, le Real Madrid reste bloqué à 69 points à la deuxième place, s'éloignant encore davantage du leader, Barcelone, avec 7 points de retard.

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Certains supporters du Real Madrid ont lancé un site web intitulé mbappe2029.com, qui affiche un compte à rebours en direct du temps restant sur le contrat de Mbappé, qui expire en juin 2029.

Mais il ne s'agit pas seulement d'un compte à rebours : le site met également à jour en permanence le montant total versé par le club à l'attaquant français depuis son arrivée à l'été 2024.

Mbappé est actuellement l'un des joueurs les plus critiqués au sein du Real Madrid, et ce site reflète le sentiment de frustration d'une partie des supporters qui estiment que les performances offensives de la star française ne sont pas encore à la hauteur des attentes considérables liées à son nom et à son salaire.

Ce contenu ne devrait plaire ni à Mbappé lui-même, ni à la direction du club, qui préfère toujours mettre l'accent sur la cohésion interne avant les rencontres décisives, notamment le quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

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