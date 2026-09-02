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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L'héritier de Diaby est algérien : l'Ittihad ouvre grand ses coffres pour Anis Hadj Moussa

Mercato
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« Le Doyen » cherche à recruter un nouvel ailier

Le club saoudien d'Al-Ittihad a décidé d'ouvrir ses coffres pour recruter l'Algérien Anis Hadj Moussa, ailier du Feyenoord aux Pays-Bas, lors de l'actuelle période de transferts estivale.

Al-Ittihad souhaite recruter un nouveau joueur au poste d'ailier, afin de compenser le départ de son ailier français Moussa Diaby, qui a finalisé son transfert au club allemand du Bayer Leverkusen hier, mardi.

Le site français « Foot Mercato » a indiqué qu'Al-Ittihad a proposé au Feyenoord une somme de 30 millions d'euros, afin d'obtenir son accord pour la venue d'Anis Hadj Moussa lors de ce mercato estival.

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Al-Ittihad cherche à profiter du besoin du club néerlandais de vendre certains de ses joueurs, notamment après le lancement de la construction de son nouveau stade, afin de le convaincre d'accepter le transfert définitif de son ailier algérien.

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Moussa a clairement brillé avec le Feyenoord la saison dernière, disputant 40 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire 14 buts et à délivrer 7 passes décisives.

Ces performances remarquables ont poussé plusieurs clubs à exprimer leur intérêt pour recruter le joueur de 24 ans, à l'image des Français de Lille et de Marseille, ainsi que du Sporting Portugal, sans que leurs négociations n'aboutissent.

Il convient de rappeler qu'Al-Ittihad compte dans ses rangs un autre joueur algérien, la star du milieu de terrain Houssem Aouar, ce qui pourrait constituer une motivation supplémentaire pour Anis Hadj Moussa afin de rejoindre le club saoudien dans les dernières heures du mercato estival.

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