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Deux actions similaires, deux décisions totalement différentes ? Un joueur expulsé alors qu'il est assis sur le banc, un autre qui proteste et crie au visage de l'arbitre sans même recevoir un carton jaune.

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Voici l'image qui a ravivé la polémique en Espagne et relancé le débat sur le deux poids, deux mesures de l'arbitrage en Liga, le FC Barcelone se retrouvant une nouvelle fois au cœur d'une tempête de décisions controversées.

Tout est parti du banc de Barcelone, où Fermín López a été expulsé après avoir contesté auprès du quatrième arbitre. Ce carton rouge n'a pas sanctionné une intervention violente ni une altercation sur le terrain, mais des mots adressés au corps arbitral, que l'arbitre a jugés insultants au point de mériter une expulsion directe. Le joueur andalou a quitté le terrain fou de rage.

Mais la surprise qui a déclenché la colère à Barcelone, selon « Mundo Deportivo », c'est que celui qui a fait face à Fermín en lui lançant « ne te moque pas de moi » et « ne joue pas avec moi » n'était autre que l'arbitre assistant Alejandro Clemente Ortuño. Ce même arbitre avait pourtant déjà essuyé une pluie de protestations de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, sans lui adresser le moindre avertissement, lui parlant au contraire calmement et se montrant compréhensif.

Le quotidien espagnol pose alors une question qui revient dans toutes les émissions en Espagne : pourquoi Fermín est-il traité avec dureté, alors que Mbappé est traité avec douceur ? Et pourquoi le joueur du Barça est-il expulsé depuis le banc, tandis que l'attaquant du Real Madrid peut protester sans être sanctionné ?

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Et l'affaire ne s'arrête pas à cette seule séquence. Selon le journal, l'arbitre principal de la rencontre était Hernández Hernández, un nom qui ne rappelle pas de bons souvenirs aux supporters barcelonais. C'est ce même arbitre qui a coûté le titre de champion au Barça en 2017, en refusant un but valable alors que le ballon avait franchi la ligne du Real Betis d'un mètre entier, l'une des erreurs d'arbitrage les plus célèbres de l'histoire de la Liga.

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C'est aussi lui qui a dirigé le premier match de Hansi Flick en championnat, refusant un penalty évident après une main de Tchouaméni qui avait empêché un but de Ferran Torres, avant d'annuler un cinquième but barcelonais, un petit chef-d'œuvre signé Fermín López lui-même.

Lors du match contre Villarreal, Flick s'était plaint publiquement que le quatrième arbitre et son assistant n'avaient prêté aucune attention au banc barcelonais pendant toute la rencontre et avaient refusé de dialoguer avec lui, alors qu'ils échangeaient avec les joueurs de l'équipe adverse.

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Cette polémique intervient au terme d'une semaine riche en erreurs. Dans la même semaine où le Comité technique des arbitres a reconnu que la VAR aurait dû annuler le penalty accordé à Mbappé à Santander, cette même technologie a ignoré une simulation flagrante de l'attaquant français dans la surface du Celta Vigo, sans la moindre intervention.

À l'inverse, aucun penalty n'a été sifflé en faveur du Barça après une faute sur Gordon au Camp Nou, ce qui a renforcé le sentiment du club catalan de payer le prix d'erreurs répétées, pendant que son rival bénéficie d'une protection particulière.

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Beaucoup à Barcelone estiment que ce qui se passe n'a rien d'un hasard, mais résulte d'années de pression médiatique, à travers la chaîne de télévision du Real Madrid, les conférences de presse de Mourinho et le rappel incessant de l'affaire Negreira par Florentino Pérez. Selon ce point de vue, les arbitres pencheraient ainsi toujours du même côté, par crainte des attaques.

Malgré toute cette polémique, Fermín devra accepter une suspension de deux matchs, sa protestation ayant été jugée excessive. Mais la question de fond restera ouverte : s'agit-il d'une simple erreur d'arbitrage passagère ? Ou d'une nouvelle leçon confirmant qu'en Liga, la justice ne se mesure plus à la même aune pour tout le monde ?