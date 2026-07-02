La Coupe du monde 2026 a vu les trois équipes hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique, se qualifier pour les huitièmes de finale, un exploit qui témoigne de la puissance des sélections nord-américaines lors de cette édition.

Le Canada a ouvert le bal en battant l’Afrique du Sud 1-0, puis le Mexique a dominé l’Équateur 2-0, avant que les États-Unis ne concluent en s’imposant 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine.

Fait marquant : aucune de ces trois formations n’a encaissé le moindre but lors de ce tour.

La Confédération de football de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) signe ainsi un exploit rare : trois de ses représentants atteignent les huitièmes de finale pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de la Coupe du monde, après l’édition 2014 où les États-Unis, le Mexique et le Costa Rica avaient réalisé la même performance, d’après les données d’Opta.

Le Canada défiera le Maroc en huitièmes de finale, tandis que le Mexique affrontera l’Angleterre et que les États-Unis croiseront la Belgique. Voici les dates des trois rencontres.

Pour les États-Unis, ce succès met fin à une attente de 24 ans et représente seulement la deuxième victoire de leur histoire en phase à élimination directe, après le succès de 2002 face au Mexique au même stade de la compétition.

Elle est désormais à un match d’effacer une autre attente de 24 ans, puisqu’elle vise les quarts de finale pour la première fois depuis 2002, année de son meilleur résultat du XXIe siècle.