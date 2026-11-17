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La dernière conférence de presse de Vinicius Junior n'avait rien d'ordinaire. En quelques heures, elle s'est transformée en une vaste polémique en Espagne : la star brésilienne a tenté d'expliquer les raisons de sa baisse de niveau, avant de se heurter à une réponse cinglante de l'une des voix les plus en vue du football espagnol.

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L'ancien du Real Madrid Castilla Álvaro Benito n'a pas hésité, dans l'émission « El Larguero » sur la radio Cadena SER, à mettre en doute la version du joueur du Real Madrid, la qualifiant d'« excuse à laquelle on ne peut pas croire ». Une déclaration qui a relancé le débat sur l'avenir du joueur et sur son rôle au sein de la Maison blanche.

Vinicius avait reconnu ne pas avoir préparé la saison en cours comme il le fallait. Il a attribué cela au lourd impact psychologique de l'élimination précoce du Brésil à la Coupe du monde, qui l'a poussé, selon ses dires, à profiter de ses vacances pour se reposer, en profiter et passer davantage de temps avec sa famille, au détriment de l'entraînement.

« Je ne me suis pas mieux préparé après la Coupe du monde, parce que l'impact de ce tournoi est énorme pour tous les Brésiliens. Nous ne nous attendions pas à une élimination aussi précoce, alors j'ai profité des vacances pour en profiter, me reposer et me détendre, et j'ai fini par m'entraîner moins que les dernières années », a déclaré la star brésilienne.

Mais cette justification n'a pas convaincu Benito. Selon lui, la crise de Vinicius est plus profonde qu'une simple préparation écourtée et s'étend sur deux saisons entières, depuis qu'il a perdu de son éclat après avoir manqué le Ballon d'Or, qu'il avait été tout près de remporter.

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« Ça ressemble un peu à une excuse, et je n'y crois pas. Nous sommes le 17 novembre, il a 26 ans et on parle de joueurs professionnels. On peut comprendre qu'il se relâche un peu l'été, après une saison éreintante et une déception au Mondial, mais il a une condition physique incroyable et, en trois semaines seulement, il redevient une fusée », a lancé Benito.

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L'ancienne star du Real Madrid a ajouté : « S'il exploite pleinement son talent, il sera une star de tout premier plan. Il l'a prouvé physiquement, il est exceptionnellement doué. Donc, pour moi, c'est avant tout une question de mentalité. C'est ce que j'ai compris de ce que j'ai entendu, et ça m'a un peu surpris. »

Benito n'est pas le seul à tenir cette position. L'analyste Rafa Alkorta lui a emboîté le pas, assurant que le problème n'est absolument pas physique, mais avant tout psychologique, et soulignant que Vinicius n'avait pas été au sommet de sa forme physique au cours des deux dernières saisons.

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« Je suis d'accord avec Álvaro, ce n'est pas lié à la Coupe du monde, ça dure depuis les deux dernières saisons. C'est un joueur hors norme, doté de qualités physiques incroyables, mais il ne fait pas ce qu'il doit faire. Je ne pense pas que ce soit un problème physique, et il le sait lui-même », a affirmé Alkorta.

Alkorta a expliqué que Vinicius devait accepter sa nouvelle réalité au Real Madrid, fournir davantage d'efforts sans ballon et aider l'équipe sur le plan défensif, que ce soit en soutenant son latéral ou n'importe quel autre joueur.

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« Le problème est là, car il n'a toujours pas accepté cette situation, il ne l'a pas assimilée. Il la refuse parce qu'il pense qu'il deviendra un joueur différent, et ce n'est pas le cas aujourd'hui », a-t-il poursuivi.

Cette polémique intervient à un moment délicat pour la star brésilienne, qui a perdu une grande partie de l'éclat qui le distinguait et faisait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. Ses qualités de dribble, sa vitesse et son instinct de buteur, qui avaient été la clé des deux derniers sacres du Real Madrid en Ligue des champions, sont en net recul.

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La pression s'est également accentuée cette saison sur le Brésilien, qui a manqué plusieurs matchs pour cause d'expulsion, alors que de nouveaux noms comme Yan Diomande émergent. Une situation qui menace sa place de titulaire et le met face à un véritable test : regagner la confiance des supporters et du staff technique, avant que ce passage à vide ne se transforme en crise durable.