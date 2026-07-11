L'équipe d'Espagne des moins de 19 ans a reconquis le titre de championne d'Europe après avoir battu l'Allemagne (2-0) en finale.

Dans ce classique affrontement, la « Roja », dirigée par l’entraîneur Paco Gayardo, a imposé sa supériorité. L’attaquant de Villarreal Hugo López a ouvert le score juste avant la mi-temps, profitant d’un rebond sur le poteau. En début de seconde période, Mario Rivas, joueur du Real Madrid, a scellé la victoire d’une tête puissante sur un coup franc tiré par son coéquipier Yanez.

Les Espagnols ont dominé la première période grâce à une performance exceptionnelle de Xavi Espart, meilleur joueur du tournoi et ancien pensionnaire de La Masia, épaulé par Thiago Pitarch et Kim Junent, tandis que l’Allemagne s’appuyait sur une défense compacte et des contres menés par son buteur Otto Stang, l’attaquant de Hambourg, dont les tentatives étaient repoussées par le duo défensif Quenca et Rivas.

En seconde période, la pression allemande s’est accentuée après le deuxième but. Fields, la pépite de Hoffenheim, a failli réduire l’écart d’une frappe croisée que le gardien Mano González a repoussée sur sa ligne avec autorité, avant de repousser les dernières tentatives de Kolbrith et de conserver ses cages inviolées, offrant ainsi le titre à la Roja.

Ce sacre s’inscrit dans la dynamique des succès espagnols toutes catégories confondues : alors que l’équipe A vise un deuxième titre, les U19 prolongent leur série après avoir, à l’image de la génération de David Aznar, dominé l’Allemagne.