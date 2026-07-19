L’Espagne est championne du monde : la « Roja » met un point final tragique à la « dernière danse de Messi »

L’Espagne a remporté la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire en battant l’Argentine, tenante du titre, 1-0 en prolongation, lors d’une finale palpitante disputée au « MetLife Stadium » du New Jersey. « La Roja » ajoute ainsi une deuxième étoile à son blason, seize ans après son premier sacre en Afrique du Sud en 2010.

La rencontre a offert un duel tactique acharné, conclu par la victoire des Espagnols en prolongation grâce à un but de Ferran Torres à la 106^e minute, privant ainsi Lionel Messi d’un troisième titre mondial.

Une première période équilibrée et des blessures côté argentin

Le match a commencé par une lutte acharnée pour la possession, chaque équipe imposant tour à tour son rythme. La première occasion est revenue à Lamine Yamal, dont la frappe déviée dans la surface a été captée par Emiliano Martínez dès la 5^e minute.

Les Espagnols semblaient pourtant dominer, notamment grâce à Rodri, véritable force de frappe au milieu de terrain, mais la défense argentine tenait bon et « La Roja » ne se créait que peu d’occasions franches.

L’état médiocre de la pelouse a freiné les initiatives offensives et provoqué des erreurs inhabituelles dans le contrôle et les passes, tandis que l’Argentine coupait régulièrement le jeu par des fautes, parfois à la limite.

Juste avant la pause, les Espagnols ont remis le pied sur le ballon. Après une belle séquence collective, Mikel Oyarzabal a déclenché une frappe repoussée sans difficulté par Martínez (39e). Puis, à la 43e, Cucurella a tenté sa chance de loin, mais son essai est passé à côté du poteau.

Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul, l’Argentine ayant subi un coup dur avec la sortie sur blessure de Lisandro Martínez, remplacé par Nicolás Otamendi juste avant la mi-temps.

Domination espagnole, résistance argentine

Les Espagnols ont largement dominé la possession et imposé leur rythme au milieu de terrain, mais leurs attaquants n’ont guère pesé sur le jeu, une situation qui convenait aux Argentins désireux de ralentir la cadence avant de lancer des contre-attaques rapides.

La défense espagnole, bien organisée autour d’Unai Simón, a réalisé une prestation solide : les hommes de Lionel Scaloni n’ont cadré aucune tentative durant les quarante-cinq premières minutes, tandis que les deux stars, Lamine Yamal et Lionel Messi, sont restées discrètes, leurs adversaires parvenant à les contenir.

Des occasions espagnoles en série

Dès la reprise, Alex Baena enroule un tir depuis l’extérieur de la surface, que Martínez capte sans difficulté (46^e). L’Espagne accélère ensuite en contre-attaques rapides, mais Oyarzabal puis Cucurella se heurtent in extremis à un défenseur argentin dans la surface.

La défense espagnole ne fut guère inquiétée, et seule une frappe lointaine de Dani Olmo, repoussée par Martínez à la 63^e, troubla réellement l’arrière-garde albiceleste.

Les hommes de De la Fuente se créent plusieurs occasions, mais manquent de justesse dans la finition. Sur un centre de Lamine Yamal, Ferran Torres place sa tête directement dans les gants de Martínez (67^e).

La situation s’est encore compliquée pour l’Argentine avec la sortie sur blessure de Cristian Romero, contraignant l’Albiceleste à terminer le match sans son duo de centraux titulaires. À la 76^e, Pedri a immédiatement visé Martínez, avant que Pau Cubarsi, une minute plus tard, n’oblige à nouveau le gardien à intervenir.

Les occasions se sont multipliées : Aymeric Laporte a placé une tête directement sur Martínez (81^e), mais la Roja a gaspillé plusieurs situations brûlantes. En fin de match, le gardien argentin a encore repoussé un tir de Nico Williams à la 2^e minute du temps additionnel, à la suite d’une contre-attaque mal conclue.

Expulsion de Fernández et prolongations

Dans le temps additionnel, Enzo Fernández a été expulsé après un tacle dangereux sur Pau Cubarsi (90^e+3), puis Martínez a repoussé un coup franc bien frappé par Lamine Yamal (90^e+6).

La rencontre bascule alors en prolongation, avec un scénario favorable à l’Espagne grâce à son avantage numérique. Dès la 93^e, Pedri lance parfaitement Niko Williams, dont la tête est repoussée par Martínez.

Peu après, l’ailier basque a cru ouvrir le score en expédiant le ballon au fond des filets, mais l’arbitre a annulé la réalisation après une faute de Mikel Merino sur Otamendi (97^e). avant que Merino, de la tête sur un centre de Williams, n’envoie le ballon juste à côté du poteau gauche à la 103^e.

Le but historique de la victoire

Dès l’entame de la seconde période des prolongations, la Roja ouvre enfin le score : Nico Williams, au second poteau, coupe de la tête un centre de Pedro Porro et loge le ballon au fond des filets. Ferran Torres, bien lancé, enroule ensuite une frappe puissante dans la lucarne à la 106^e minute, inscrivant l’unique but de la rencontre.

Malgré quelques situations chaudes en fin de match, l’Argentine n’a pas réussi à égaliser, laissant la Roja soulever le trophée.