L'Espagne encaisse d'emblée une humiliation retentissante face au Cap-Vert en Coupe du monde

Lors de son premier match de groupe à la Coupe du monde, l'Espagne a créé la surprise en faisant match nul 0-0 contre le Cap-Vert. Le favori pour le titre, qui dispute la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique, n’a pas réussi à percer le verrou défensif du novice et perd donc d’emblée des points précieux. Une déception pour le sélectionneur Luis de la Fuente, qui aura l’occasion de se rattraper dimanche face à l’Arabie saoudite.

Le champion d’Europe 2024 a largement dominé la possession à Atlanta et s’est immédiatement rué vers le but adverse. Mais le gardien Vozinha, 40 ans, n’avait pas l’intention d’offrir une soirée facile à la Roja dans le groupe H.

Le vétéran de la tenace équipe cap-verdienne a brillamment détourné sur la barre une frappe à bout portant de Ferran Torres, après un excellent travail préparatoire de Marc Cucurella, nouvelle recrue du Real Madrid, sur le côté gauche. Juste avant la mi-temps, il a repoussé un tir de Torres, bien lancé dans le dos de sa sentinelle, vers le bas à droite. Le capitaine Mikel Oyarzabal, comme l’ensemble de l’attaque espagnole, a donc vécu une première période frustrante.

Le Cap-Vert, lui, a tenté d’exploiter les contres-attaques menés par Jovane Cabral et Dailon Livramento. Les outsiders ont atteint la mi-temps sur le score de 0-0, une issue forcément satisfaisante pour eux. La déception était palpable dans le camp espagnol, où Lamine Yamal est resté sur le banc au début de la seconde période.

Dès la reprise, les champions d’Europe 2024 ont accentué leur pression, mais Fabián Ruiz a expédié une frappe lointaine juste au-dessus de la barre, puis a gâché un nouveau face-à-face, au grand dam du Parisien. Le Cap-Vert, solidement organisé en deux lignes de quatre, a continué à contenir les assauts espagnols.

Le temps filait ainsi au détriment des champions du monde 2010. La pause de ravitaillement a permis d’apprêter Lamine Yamal pour ses grands débuts en Coupe du monde, tandis que De la Fuente, conscient du besoin d’un coup de fouet offensif, a aussi lancé Mikel Merino.

Dans les dix dernières minutes, la Roja a accentué la pression sur Atlanta, contraignant le Cap-Vert à se regrouper dans sa propre moitié de terrain. Dani Olmo a remplacé Torres sur le énième corner des champions d’Europe. Malgré une domination croissante et de longues minutes de temps additionnel, l’Espagne a finalement buté sur la défense cap-verdienne. Le score final, 0-0, a donc offert une fête inattendue aux insulaires, tandis que la Roja a entamé son Mondial sur une note de frustration.