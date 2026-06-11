L'Espagne bénéficie d'un double coup de pouce juste avant son entrée en lice dans la Coupe du monde

L'Espagne bénéficie d'une bonne nouvelle juste avant d'affronter le Cap-Vert, lundi prochain, pour le coup d'envoi du groupe 8 de la Coupe du monde 2026.

Selon la chaîne espagnole « Cadena Ser », les ailiers Lamine Yamal et Nico Williams sont désormais prêts à disputer le match d’ouverture de la « Roja ».

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Toutefois, la chaîne précise que leur entrée en jeu pourrait être gérée avec prudence, depuis le banc de touche, afin d’éviter tout risque inutile lors de la première journée de la phase de groupes.

Lamine Yamal (18 ans), touché aux ischio-jambiers en avril avec Barcelone puis gêné par des problèmes à la cuisse durant la préparation, a donc bénéficié d’un programme de reprise adapté.

Nico Williams, l’ailier de l’Athletic Bilbao, a pour sa part soigné une blessure musculaire en fin de saison et suit un programme de récupération intensif avec le groupe espagnol.

L’Espagne figure dans le groupe H avec le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

Sur le papier, la rencontre initiale face au Cap-Vert, novice en Coupe du monde, doit permettre aux Espagnols de lancer leur tournoi avant de défier l’Arabie saoudite le 21 juin puis l’Uruguay le 26 juin.