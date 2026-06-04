L'Espagne a cruellement déçu lors de son match d'adieu et part pour la Coupe du monde avec un léger goût d'amertume

L'Espagne n'a pas réussi à remporter son dernier match avant la Coupe du monde. À La Corogne, l'équipe du sélectionneur Luis de la Fuente n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre l'Irak. Les buts ont été inscrits par Ferran Torres et Merchas Doski.

Côté espagnol, David Raya, Martín Zubimendi et Fabián Ruiz, fraîchement finalistes de la Ligue des champions, étaient dispensés. Lamine Yamal, toujours en phase de récupération, manquait aussi à l’appel. Zidane Iqbal, pensionnaire de l’FC Utrecht, a commencé sur le banc irakien.

Les Espagnols ont immédiatement pris le jeu à leur compte. Après un tir d’Álex Baena repoussé par le gardien Ahmed Basil, Torres a finalement ouvert le score d’une frappe à ras de terre après une chevauchée solitaire depuis la ligne médiane : 1-0.

Bien que l’Irak ne se soit guère montré dangereux, Doski a surpris Joan García en lobant magnifiquement le gardien depuis l’entrée de la surface à la demi-heure de jeu (1-1).

Les coéquipiers de Jesús Navas ont alors continué à presser : Baena a placé sa tête au-dessus de la transversale, Torres a heurté la barre, Jesús Rodríguez a envoyé le ballon juste à côté et Gonzalo García a tiré au-dessus.

Au fil des minutes, la Roja se montrait moins menaçante, tandis que l’Irak sortait timidement de sa coquille, sans pour autant trouver la faille.

L’Espagne entamera sa Coupe du monde le 15 juin face au Cap-Vert, puis affrontera l’Arabie saoudite et l’Uruguay dans le groupe B. L’Irak, de son côté, retrouvera la Norvège, la France et le Sénégal dans le groupe A.