Le gardien japonais Zion Suzuki a commencé à s'imposer au sein d'Aston Villa, après avoir obtenu l'opportunité de jouer de manière régulière depuis son arrivée au club anglais lors du mercato estival, à un moment où il était proche de rejoindre le Paris Saint-Germain avant que les négociations ne s'enlisent.

Le Paris Saint-Germain avait placé Suzuki parmi ses options pour renforcer le poste de gardien de but, après avoir séduit Luis Enrique, qui envisageait de le recruter pour concurrencer Matvey Safonov ou de le prendre en prêt pour une saison. Mais l'affaire n'a pas abouti, la direction du club parisien ayant jugé les exigences financières finales des agents du gardien beaucoup trop élevées.

L'aspect financier n'était pas la seule raison, car Suzuki recherchait une équipe qui lui garantisse une place de titulaire, ce que le Paris Saint-Germain n'était pas en mesure de lui offrir.

C'est cette même raison qui l'avait poussé à refuser une offre de Manchester United il y a trois ans, lorsque le club anglais avait voulu faire de lui la doublure d'André Onana.

Suzuki a déclaré : « Ma priorité était de jouer, c'est pourquoi j'ai pris cette décision. J'ai joué une année en Belgique et deux ans à Parme. J'ai progressé. Il était très important pour moi de jouer deux ans en Serie A. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi et je crois en mes capacités. »

Le gardien japonais a rejoint Aston Villa pour 30 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5 millions d'euros de bonus, afin de relever un nouveau défi sous la direction d'Unai Emery, avec de grandes attentes après le départ d'Emiliano Martínez à Chelsea.

Après avoir débuté sur le banc face à Brighton à son arrivée, Suzuki a disputé 4 matches de Premier League contre Arsenal, Hull City, Nottingham Forest et Tottenham, en plus d'un match de Ligue des champions face au Club Bruges et d'une rencontre de FA Cup contre Coventry.

Suzuki a joué 495 minutes lors de ces matches, hormis 45 minutes face à Coventry, encaissant 7 buts et gardant sa cage inviolée lors d'une seule rencontre.

Les éloges adressés au gardien japonais ne se sont pas limités à ses statistiques, puisqu'il a attiré l'attention par sa capacité à repousser les ballons, sa bonne maîtrise du jeu au pied et sa contribution à la construction des attaques depuis l'arrière, des aspects qui ont poussé Aston Villa à le recruter.

Le journal « Birmingham Mail » a salué ses débuts avec l'équipe, lui attribuant une note de 8 sur 10, en soulignant son niveau face à Tottenham ainsi que sa capacité à repousser les tirs et à relancer sous pression.

La BBC a également mis en lumière sa performance face à Tottenham, après qu'il eut repoussé deux tirs de Savinho en l'espace de quelques secondes, en plus de sa maîtrise dans les relances vers l'avant, l'une des caractéristiques sur lesquelles Emery s'appuie dans son style de jeu.

Suzuki a par ailleurs été salué par les supporters d'Aston Villa, qui ont commencé à scander son nom à « Villa Park », signe du début d'un lien entre le gardien japonais et les supporters du club après le départ de Martínez.

Emery a affirmé sa confiance dans les qualités de Suzuki, déclarant : « Nous avions besoin d'un gardien de but. C'est un gardien qui doit nous sauver, il doit être à la hauteur de ses responsabilités dans les buts et posséder les qualités et les compétences nécessaires pour construire les attaques. »

Il a ajouté : « Sa manière de jouer est extrêmement importante, il prend parfois des risques, mais c'est ainsi qu'il progresse et qu'il apprend. Lors de la construction des attaques, il peut choisir de jouer de longs ballons car il possède une excellente capacité à effectuer des passes entre les lignes, et c'est ce qu'il a fait sur le deuxième but que nous avons inscrit. »

Après l'échec de son transfert vers le Paris Saint-Germain, il semble que Suzuki ait trouvé à Aston Villa l'espace qu'il recherchait, pour commencer à faire ses preuves en Premier League sous la direction d'Emery.