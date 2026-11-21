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Grâce à ses belles performances avec le FC Twente, Daouda Weidmann a attiré l’attention de plusieurs clubs européens, rapporte RMC Sport. Villarreal manifeste notamment un intérêt concret pour le milieu de terrain de 23 ans. Plusieurs clubs de Bundesliga suivent également de près sa progression.

Weidmann est l’une des révélations de cette saison en Eredivisie, avec, comme temps fort jusqu’ici, un superbe but victorieux contre le PSV (3-2).

Passé par les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, il a déjà été impliqué dans treize buts toutes compétitions confondues cette saison. Weidmann a marqué six fois et délivré sept passes décisives. De quoi attirer l’attention de clubs étrangers.

Selon RMC Sport Villarreal s’intéresse tout particulièrement au milieu de terrain. Le club espagnol n’est toutefois pas le seul sur les rangs : plusieurs clubs allemands régulièrement présents en Ligue des champions suivent eux aussi Weidmann. L’identité précise de ces clubs de Bundesliga n’est pas encore connue.

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Cet intérêt croissant crée une situation délicate pour le FC Twente. Les Tukkers souhaitent conserver Weidmann et lui ont proposé une prolongation de contrat d’une saison, assortie d’une option pour une année supplémentaire. Aucun accord n’a toutefois été trouvé entre les deux parties. Weidmann est sous contrat jusqu’à la mi-2030 à De Grolsch Veste.

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Selon la chaîne sportive française, les négociations autour d’un nouveau contrat durent depuis plusieurs mois, sans résultat jusqu’à présent. Dans le même temps, l’intérêt des clubs étrangers pour Weidmann ne cesse de grandir. Le FC Twente doit donc relever le défi de conserver le Français.

Weidmann a été formé au Paris Saint-Germain, où il a notamment côtoyé Xavi Simons, Warren Zaïre-Emery et Ayman Kari. Il n’a toutefois pas réussi à percer en équipe première du club parisien.

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Plusieurs blessures l’en ont empêché, si bien que Weidmann n’a jamais fait ses débuts officiels avec l’équipe première du PSG. En 2022, il a décidé de poursuivre sa carrière ailleurs et a rejoint le Torino, en Italie. Il a ensuite signé au RKC Waalwijk, où il a découvert le football néerlandais.

À l’été 2025, Weidmann a rejoint le FC Twente pour un peu plus d’un million d’euros. Il y est depuis devenu un joueur apprécié. Le directeur technique Erik ten Hag l’a récemment décrit comme un joueur « exceptionnel ». Transfermarkt estime actuellement sa valeur marchande à environ six millions d’euros.