L'équipe d'Argentine entre dans une nouvelle ère de son histoire, après que Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Albiceleste, a dévoilé sa première liste depuis la retraite internationale de la légende Lionel Messi, en vue de deux matchs amicaux face à l'Uruguay et au Costa Rica au cours de ce mois de novembre.

Cette liste a été marquée par plusieurs surprises, au premier rang desquelles les premières convocations d'Aaron Anselmino et de Mariano Troilo, ainsi que le retour de Gonzalo Montiel, tandis que Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso en sont absents, tout comme plusieurs cadres écartés par des blessures.

Ces choix s'inscrivent dans la volonté de Scaloni de poursuivre le rajeunissement de la sélection et de bâtir un groupe capable de rivaliser lors de la prochaine étape, jusqu'à la Coupe du monde 2030, tout en conservant un mélange d'éléments expérimentés et de jeunes talents.

Messi avait officiellement annoncé sa retraite internationale le 31 août dernier, avant de disputer un match d'adieu face au Bénin le 6 octobre. Le rassemblement actuel est ainsi le premier que l'Argentine dispute sans son capitaine historique après la fin des cérémonies d'adieu.

Deux surprises et le retour de Montiel, De Paul et Lo Celso hors des plans

La liste a vu la convocation d'Aaron Anselmino, défenseur de Chelsea âgé de 23 ans, pour la première fois en équipe première, lui qui a auparavant évolué sous les couleurs de Boca Juniors. Elle comprend également Mariano Troilo, défenseur de Parme âgé de 21 ans, déjà appelé en 2025 pour disputer les rencontres face au Chili et à la Colombie en qualifications pour la Coupe du monde, mais qui n'avait pas eu l'occasion de jouer.

En revanche, Scaloni a de nouveau fait appel aux services de Gonzalo Montiel, défenseur de River Plate, après son absence de la première liste dévoilée au lendemain du Mondial 2026 en septembre dernier.

Au poste de gardien, le technicien argentin a conservé ses quatre choix, à commencer par Emiliano Martínez, gardien de Chelsea, malgré une fracture à la mâchoire. Il sera soumis à une évaluation médicale afin de déterminer sa situation, sans prendre le risque de l'aligner si cela n'est pas nécessaire.

Quant aux absences, elles se répartissent entre des blessures ayant écarté certains cadres et des décisions techniques touchant des noms importants. La liste n'inclut en effet ni Cristian Romero, le capitaine de la sélection, ni Lautaro Martínez et Nicolás González, en raison des blessures dont ils souffrent avec leurs clubs.

Le duo Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso est également absent, après que leur apparition sur la précédente liste s'était limitée à la participation aux cérémonies d'adieu de Messi, sans retour dans le groupe sur lequel Scaloni s'appuie pour cette nouvelle étape.

Le technicien argentin continue de faire confiance à la nouvelle génération, en conservant plusieurs noms prometteurs tels que Nico Paz, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Santiago Castro, Gianluca Prestianni, Matías Soulé, Román Vega et Ezequiel Fernández, dans le cadre de la préparation des prochaines échéances et du Mondial 2030.

Les absences de Leandro Paredes et Nahuel Molina, sacrés champions du monde en 2022, se poursuivent également, en raison des sanctions qui leur ont été infligées à la suite des événements survenus lors de la finale du Mondial 2026 face à l'Espagne.

Paredes avait purgé trois matchs sur les dix de sa suspension, tandis que Molina en a purgé trois sur sept.

Les dates des matchs de l'Argentine face à l'Uruguay et au Costa Rica

L'Argentine disputera les deux rencontres à domicile, lors de la trêve internationale du mois de novembre. Elle entamera son parcours face à l'Uruguay le 13 novembre au stade de La Bombonera, avant de clore ses matchs amicaux par un affrontement contre le Costa Rica le 17 du même mois, au stade Mario Alberto Kempes, dans la ville de Córdoba.

La liste de l'équipe d'Argentine pour les matchs face à l'Uruguay et au Costa Rica

Gardiens de but :

- Emiliano Martínez (Chelsea).

- Gerónimo Rulli (Manchester City).

- Juan Musso (Atlético Madrid).

- Santiago Beltrán (River Plate).

Défenseurs :

- Gonzalo Montiel (River Plate).

- Agustín Giay (Palmeiras).

- Aaron Anselmino (Chelsea).

- Mariano Troilo (Parme).

- Leonardo Balerdi (Rome).

- Lisandro Martínez (Manchester United).

- Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais).

- Román Vega (Zénith).

Milieux de terrain :

- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

- Máximo Perrone (Côme).

- Exequiel Palacios (Ipswich Town).

- Valentín Barco (Chelsea).

- Alexis Mac Allister (Liverpool).

- Enzo Fernández (Manchester City).

- Nico Paz (Côme).

- Matías Soulé (Rome).

- Franco Mastantuono (Fiorentina).

- Giuliano Simeone (Atlético Madrid).

- Gianluca Prestianni (Benfica).

- Thiago Almada (River Plate).

Attaquants :

- José Manuel López (Palmeiras).

- Santiago Castro (Rome).

- Julián Álvarez (Atlético Madrid).