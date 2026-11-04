Ellie, l'épouse de l'attaquant anglais Ollie Watkins, a décidé de quitter l'Arabie saoudite pour rentrer au Royaume-Uni, sur fond de situation sécuritaire et de tensions que connaît la région arabe ces derniers temps.

Cela intervient quelques mois seulement après le transfert du joueur anglais d'Aston Villa vers Al-Hilal, dans le cadre d'une opération estimée à 60 millions de livres sterling.

Ellie a révélé, à travers une vidéo publiée sur la plateforme « TikTok », sa décision de rentrer en Grande-Bretagne, expliquant qu'elle avait préféré s'éloigner de la situation actuelle afin d'offrir un environnement plus stable à ses enfants, en attendant que les tensions s'apaisent et que la famille puisse de nouveau se réunir.

L'épouse de Watkins a déclaré, selon ce qu'a rapporté le journal « Marca » : « Il y a eu quelques développements, je suis rentrée au Royaume-Uni, et j'espère rester ici un certain temps. Je ne sais pas exactement combien de temps cela prendra, mais compte tenu des conflits et de la situation actuelle en Arabie saoudite, nous avons décidé de rester ici jusqu'à ce que les choses se calment. »

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Elle a ajouté : « J'ai senti que je devais prendre cette décision pour mes enfants, afin de leur garantir une certaine normalité dans leur vie, jusqu'à ce que nous puissions nous réunir de nouveau. »

En revanche, Watkins poursuivra son parcours avec Al-Hilal, malgré l'éloignement de sa femme et de ses enfants durant la période à venir, puisque le joueur restera dans le royaume pour continuer son aventure, sachant qu'il perçoit un salaire annuel de 24 millions de livres sterling.