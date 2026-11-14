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Alvaro Cervera, l'entraîneur du club espagnol de Tenerife, a exprimé sa compréhension de la sanction infligée au gardien Jesus Owono, joueur d'Andorre, suspendu pour douze matchs, à la suite de son intervention violente sur Jesus de Miguel, l'attaquant de son équipe, lors de la rencontre entre les deux formations en deuxième division espagnole. Il a toutefois estimé que la sanction pouvait paraître clémente au regard de la manière dont l'incident s'est terminé.

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Âgé de 25 ans, Ouono avait été expulsé après être entré en collision avec l'attaquant De Miguel durant les dernières minutes de la rencontre entre Andorre et Tenerife, disputée le 2 novembre, avant que ce dernier ne perde la vie le lendemain, à l'âge de 30 ans.

La commission de discipline de la Fédération espagnole de football a annoncé, hier vendredi, la suspension du gardien pour douze matches, soit la sanction maximale qu'elle pouvait lui infliger, dès lors que ses compétences se limitaient à l'examen de la faute commise sur le terrain, sans tenir compte de l'issue tragique de l'incident.

Réagissant à cette décision, Cervera a déclaré, lors de la conférence de presse qui a précédé le match de son équipe face à Ceuta, prévu dimanche et qui constitue la première rencontre de Tenerife depuis le décès de De Miguel, selon les propos rapportés par le site de la « BBC » : « Je pense que, comme dans bien des aspects de la vie, il existe des règles et des lois qu'il faut respecter. »

Et d'ajouter : « Étant donné que la réglementation actuelle ne comporte aucune disposition précise traitant de ce qui s'est passé, j'estime que la commission de discipline s'est contentée d'appliquer les règles et d'infliger le nombre de matches que permet le règlement. Tout ce que je pourrais dire d'autre ne serait qu'un avis personnel, que je garderai pour moi. »

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Il a poursuivi : « La sanction peut paraître un peu légère par rapport à d'autres cas, mais, en vérité, je ne pense pas que le règlement permette d'infliger une sanction différente. »

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De son côté, la commission de discipline a précisé que sa décision reposait sur les faits rapportés dans le rapport de l'arbitre de la rencontre, lequel a confirmé l'expulsion du gardien pour avoir « frappé un adversaire avec une force excessive au niveau de la poitrine, en utilisant sa jambe, alors que le ballon était en jeu ».

Par ailleurs, l'entraîneur de Tenerife a évoqué les difficultés rencontrées par l'équipe lors de son retour à l'entraînement et de sa préparation pour le prochain match, après le décès de son attaquant, décrivant cette expérience comme « difficile et complexe ».

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Cervera, âgé de 61 ans, a déclaré : « Quand nous sommes ensemble, les choses se passent bien, que ce soit à l'entraînement ou au sein du groupe. J'ai le sentiment que l'équipe commence peu à peu à retrouver son ambiance habituelle, mais ce que nous ignorons, c'est ce que ressent chacun lorsqu'il est seul, et c'est un facteur extrêmement important. »

Il a expliqué : « Chacun a sa propre façon de gérer ce qui s'est passé et les pensées qui l'occupent. Certains trouvent du soutien auprès de leur famille à la maison, tandis que d'autres y font face seuls. Nous avançons, mais le processus est très lent, car c'est une expérience difficile et complexe. »

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Cervera a également fait part de son incertitude quant à la capacité de ses joueurs à reprendre la compétition, précisant que certains pourraient trouver dans le football un moyen de surmonter leur chagrin et de se détacher de la tragédie, tandis que d'autres pourraient ne pas être psychologiquement prêts à disputer des matches pour le moment.

Il a conclu ses propos en ces termes : « Les deux attitudes sont logiques et compréhensibles. D'un côté, nous souhaitons retrouver un semblant de vie normale, tout en sachant que les choses ne reviendront pas vraiment à la normale pour l'instant. »

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Et d'ajouter : « On ne peut pas simplement mettre de côté ce qui s'est passé ou l'écarter de notre esprit pour se concentrer sur le travail, car cela ne ressemble pas aux autres situations que l'on peut traverser dans la vie. C'est constamment présent dans nos esprits, et pourtant nous devons continuer d'avancer. »