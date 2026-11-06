L’entraîneur de Newcastle, Jaissle, a un message très clair pour Sean Steur

L’entraîneur de Newcastle United, Matthias Jaissle, est très satisfait de la progression de Sean Steur. Le milieu de terrain arrivé de l’Ajax ne semble pourtant pas près d’obtenir une place de titulaire, même si son entraîneur souhaite lui donner davantage de temps de jeu.

Steur est arrivé de l’Ajax l’été dernier pour 27 millions d’euros. Le joueur originaire de Volendam a bien entamé son aventure dans le nord de l’Angleterre.

Pendant la préparation estivale, le jeune milieu de terrain a souvent eu sa chance, d’abord avec Eddie Howe, puis avec Jaissle. Mais en Premier League, il doit chaque fois se contenter d’une place sur le banc.

La semaine dernière, Steur n’a également disputé que dix minutes lors du match d’EFL Cup contre Everton (défaite 3-1). Le week-end dernier, en Premier League, il n’a de nouveau joué que 27 minutes (défaite 0-1 sur le terrain d’Everton).

Les supporters réclament de plus en plus de voir jouer l’ancien joueur de l’Ajax. Lorsqu’il entre en jeu, Steur impressionne les fans des Magpies.

Steur ne semble pourtant pas devoir être titularisé le week-end prochain contre Fulham. « Nous sommes tous satisfaits de Sean et, lors du dernier match, il a montré qu’il pouvait apporter beaucoup de bonnes choses à notre jeu. Il a énormément de potentiel. Seulement, Nico González et lui sont clairement des joueurs comparables, aux profils comparables… »

« Nous devons trouver un moyen de lui donner davantage de temps de jeu, car sa progression va dans le bon sens », a conclu l’entraîneur allemand en conférence de presse.