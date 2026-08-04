José Luis Mendilibar est totalement surpris par NEC lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur de l’Olympiakos après la rencontre au micro de Cosmote TV.

NEC s’est présenté, comme à son habitude, avec une énorme dose d’énergie et beaucoup d’envie d’attaquer. Dick Schreuder avait déjà indiqué en conférence de presse avant la rencontre qu’il n’avait jamais eu l’intention de dévier de son style de jeu, même lorsque les températures dépassent les 30 degrés. Pourtant, l’Olympiakos a été surpris mardi soir.

« C’était vraiment quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas », explique Mendilibar. « Nous avons encore dit hier à l’entraînement que cette équipe n’avait plus marqué depuis un moment et nous avons évoqué ceux qui pourraient marquer », a-t-il lancé dans une réaction remarquable.

Lors de son dernier match amical contre Séville (1-2), NEC n’a marqué qu’une seule fois et, avant cela, le club de Nimègue n’avait pas trouvé le chemin des filets face au SV Elversberg (0-1). Lors du reste de la préparation, les Néerlandais ont toutefois marqué à un bon rythme, et le style de jeu offensif de Schreuder n’est pas non plus un secret. Face à l’Olympiakos, NEC n’a certes pas réussi à marquer, mais s’est tout de même créé plusieurs grosses occasions.

« C’était un match étrange avec beaucoup de situations en un contre un », poursuit Mendilibar. « Ils ont été meilleurs dans ce domaine et c’est pour cela qu’ils nous ont battus. Ils ont été plus agressifs et plus rapides. Nous avons eu du mal à nous créer des occasions. À ce niveau-là, ils étaient meilleurs. »

Mendilibar se montre donc critique envers sa propre équipe. « C’était un match dans lequel beaucoup de choses nous ont manqué. Nous aurions dû être plus agressifs, plus durs dans les duels et gérer l’arbitre plus intelligemment. Nous savions dès le début qu’il ne sifflerait pas beaucoup de fautes. Nous devions nous adapter. Nous ne nous sommes pas adaptés à l’adversaire, qui était plus dynamique et plus fort. »

Lors du match retour la semaine prochaine à De Goffert, tout reste possible en raison du 0-0. « Nous ne savons pas si le match sera comparable. Nous devrons jouer différemment et améliorer beaucoup de choses. Comme nous n’avons pas été bons aujourd’hui, le 0-0 n’est pas un mauvais résultat. Nous nous attendons à un match similaire de leur part, la qualification est encore possible », a conclu l’entraîneur de l’Olympiakos.