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L’entraîneur de l’Ajax Míchel Sanchez a déploré l’absence de supporters visiteurs dimanche lors du Classique néerlandais, en conférence de presse après la victoire contre le FC Thoune (4-0).

Jeudi soir, l’Ajax n’a fait qu’une bouchée du FC Thoune à la Johan Cruijff ArenA. Rayane Bounida a rapidement ouvert le score, avant que Marcos Leonardo, Bounida une nouvelle fois et Steven Berghuis ne creusent l’écart.

Après la rencontre, Míchel a été interrogé en conférence de presse sur l’absence de supporters visiteurs lors du Classique néerlandais.

Depuis 2009, les supporters visiteurs ne sont plus autorisés à assister au Classique néerlandais. Les maires d’Amsterdam et de Rotterdam de l’époque, Job Cohen et Ahmed Aboutaleb, avaient pris cette décision après des incidents lors de cette affiche, qui avaient notamment donné lieu à une confrontation à Amsterdam.

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« Je n’aime pas que les supporters ne soient pas autorisés dans le parcage visiteurs », a déclaré Míchel Sanchez jeudi soir.

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« Je trouve très important que tout le monde puisse assister à un match. C’est vraiment dommage et ça me choque », a-t-il poursuivi.

Il ne s’est pas arrêté là. « Je sais que nos supporters seront présents lors du dernier entraînement, mais ça me fait vraiment mal qu’ils ne puissent pas être au stade. Ne pas pouvoir profiter de leur présence, ça me choque vraiment », a de nouveau souligné l’Espagnol.

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L’Ajax affrontera dimanche son éternel rival, Feyenoord, à De Kuip. Le coup d’envoi sera donné à 14 h 30.