Míchel Sánchez a réagi à la sortie sur blessure de Julian Brandt après la difficile victoire 1-0 de l’Ajax contre l’AZ. L’entraîneur espagnol a évoqué la blessure de l’Allemand après le match sur ESPN.

Grâce à une tête de Tolu Arokodare en début de rencontre, l’Ajax a décroché samedi soir sa première victoire contre l’AZ en douze confrontations. « L’AZ est une excellente équipe », a commencé Míchel dans son analyse sur ESPN. « Nous ne les avions pas battus depuis plus de cinq ans et c’est une équipe très bien rodée, qui joue de la même manière depuis des années. »

Selon Míchel, l’Ajax se trouve au contraire encore dans une phase où les joueurs doivent comprendre précisément ce qui est attendu d’eux. « Nous essayons, et les joueurs affichent un très haut niveau sur le plan mental et dans leur engagement », a déclaré l’Espagnol. « Pendant les quinze à vingt premières minutes, nous avons très bien fait certaines choses et, en plus du but, nous avons créé plusieurs situations dangereuses. »

Ensuite, le scénario du match a considérablement changé, selon Míchel. « À partir de ce moment-là, l’AZ a dominé », a reconnu l’entraîneur, qui a vu son équipe reculer de plus en plus. « Si on ne peut pas bien attaquer, il faut bien défendre », a-t-il constaté à propos de la prestation de ses joueurs, qu’il a jugés solides défensivement, surtout pendant la première heure.

« La dernière demi-heure nous a paru très longue », a admis Míchel. « Nous avons dû faire entrer des joueurs expérimentés, comme Steven Berghuis et Daley Blind, alors qu’ils manquent encore de rythme de match. » L’entraîneur était néanmoins satisfait des trois points, qui ramènent l’Ajax à une longueur du leader, Feyenoord.

Sur ESPN, Míchel a également été interrogé sur les raisons pour lesquelles l’Ajax n’est pas parvenu à presser constamment l’AZ avec suffisamment d’intensité. « Dès qu’ils réussissaient à faire circuler le ballon deux, trois ou quatre fois, il devenait très difficile de presser encore avec intensité », a-t-il expliqué. « Nous aurions dû mieux contrôler le ballon, car quand on attaque bien, on défend aussi mieux. »

La sortie de Brandt a été un coup dur pour l’Ajax : blessé, il a dû quitter le terrain à la 35e minute et a été remplacé par Oscar Gloukh. Juste après le match, Milan van Dongen a traduit pour les téléspectateurs d’ESPN les réponses de Míchel données en espagnol, mais n’a pas rapporté tout à fait fidèlement ses propos sur la blessure. « Oui, il le souligne encore une fois : les vingt premières minutes étaient bien sûr bonnes, puis Brandt est sorti. Il dit d’ailleurs que sa blessure ne semble pas grave », a rapporté Van Dongen.

Cette traduction est quelque peu maladroite. Voici en effet ce que l’entraîneur de l’Ajax a dit littéralement en espagnol : « Brandt ne se sentait pas bien et a finalement demandé lui-même à être remplacé. Nous allons voir quelle est la gravité de la blessure. Espérons que ce ne soit pas grave, mais il ne se sentait pas bien. »

Lors de la conférence de presse qui a suivi, Míchel a toutefois précisé ce qu’il voulait dire. « Je pense que ce n’est pas grave. Il a rapidement ressenti une gêne et ne pouvait pas vraiment accélérer », a déclaré Míchel. « Il connaît bien son corps et voulait éviter que cela ne s’aggrave. »