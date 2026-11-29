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Dans un entretien avec la NOS, Míchel Sanchez se confie sans détour. L'entraîneur de l'Ajax parle ouvertement des difficultés psychologiques qu'il a connues et connaît encore.

Durant sa carrière de joueur, Míchel était un footballeur modeste. Il a joué toute sa carrière en Espagne, principalement au Rayo Vallecano. Il a disputé 336 matches pour ce club.

Il a joué ses 56 autres matches en Espagne pour le Real Murcia, Málaga et Almería. Comme entraîneur, il a également travaillé de longues années en Espagne. D'abord au Rayo Vallecano, puis à Huesca et à Girona.

« J'ai beaucoup souffert de troubles anxieux », confie Míchel à propos de ses difficultés psychologiques. Il se livre avec une grande vulnérabilité dans cet entretien avec la NOS.

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« Cela n'a pas débouché sur une dépression, mais j'ai traversé des moments difficiles. D'abord comme footballeur, à cause des attentes. Elles étaient élevées. Je ne suis qu'un garçon d'un quartier très modeste de Madrid, Vallecas. Et j'avais du mal à gérer cette pression. »

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« Durant mes premières années comme footballeur, de 17 à 20 ans, j'ai eu beaucoup de problèmes, explique Míchel. J'avais une psychologue qui m'a énormément aidé. »

« Plus tard, comme entraîneur, j'ai aussi eu du mal à gérer cette même pression et j'ai traversé une période très difficile, marquée par des troubles anxieux. Même lors de mon premier entretien avec l'Ajax, j'avais les mains qui tremblaient. »

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« C'est un tabou, mais cela ne devrait pas l'être, dit-il, désireux d'en parler ouvertement. Très peu de gens aiment en parler. Je parle beaucoup avec un psychiatre et je n'en ai pas honte. Nous avons tous nos faiblesses. »

Míchel est désormais l'entraîneur principal de l'Ajax, même si la vie aux Pays-Bas n'est pas toujours facile pour lui. « J'ai du mal à donner un sens à mon temps libre, car je suis très seul à Amsterdam. Parfois, je n'arrive pas à décrocher. Alors, je m'enferme trop dans le football. C'est vrai. »