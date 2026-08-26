L’entraîneur de l’Ajax, Míchel, étonnamment honnête au sujet d’une possible recrue : « Il nous correspond bien »

L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez, a réagi aux rumeurs concernant Viktor Tsygankov lors du point presse précédant Ajax - FC Sion.

L’attaquant ukrainien est régulièrement associé à un transfert vers l’Ajax. Selon De Telegraaf, l’Ajax devrait débourser un peu moins de cinq millions d’euros pour l’ailier.

Tsygankov et Míchel se connaissent de leur période commune à Gérone, où le joueur est toujours sous contrat à l’heure actuelle. Lors du point presse, Míchel a été interrogé sur la possible arrivée de Tsygankov.

« C’est un très bon joueur avec une éthique de travail hors du commun. Il peut être un énorme renfort pour nous en tant qu’équipe », commence-t-il.

« Il sera facile à intégrer et sait bien convertir les occasions. C’est aussi un joueur puissant avec beaucoup de profondeur », conclut le technicien espagnol au sujet de son ancien protégé.