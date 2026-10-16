L’entraîneur de l’Ajax, Míchel, défend un joueur décevant : « Il a bien joué »

L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sanchez, estime que Jofre Torrents n’a pas livré un mauvais match jeudi soir face à Hajduk Split (défaite 2-1), comme il l’a déclaré après la rencontre.

Dès la première période, l’Ajax s’est retrouvé mené à Split. Abdoulie Sanyang a ouvert le score à la 37e minute au terme d’une belle action.

En seconde période, l’Ajax est mieux entré dans le match. Davy Klaassen a conclu de belle manière un centre de Thilo Kehrer : 1-1.

Le score n’est pas resté à égalité longtemps en Croatie. Après une mauvaise passe de Torrents, Hajduk Split a repris l’avantage deux minutes plus tard grâce à Marin Soticek.

Après la rencontre, Míchel a estimé que l’Espagnol n’avait pas livré un mauvais match. « C’est un joueur professionnel de l’Ajax. Nous avons confiance en lui. Il a commis une erreur sur le deuxième but encaissé, mais il n’a pas mal joué. »

Torrents est arrivé libre en provenance du FC Barcelone l’été dernier. Barcelone peut toutefois percevoir jusqu’à environ 5,5 millions d’euros sous forme de primes de performance et de bonus variables si certains objectifs sont atteints.

Selon l’accord, le Barça a également droit à cinquante pour cent des revenus si Torrents est vendu par l’Ajax.