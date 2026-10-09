L’entraîneur de l’Ajax, Míchel, a de gros problèmes en défense : trois joueurs indisponibles contre le NEC

L’Ajax ne pourra pas compter samedi sur Anton Gaaei, Caio Henrique, Steven Berghuis, Kasper Dolberg et Daley Blind, comme l’a indiqué l’entraîneur Míchel lors du point presse précédant le match contre le NEC.

L’absence de Dolberg n’a rien de surprenant. L’attaquant danois s’est rompu le ligament croisé avec la sélection nationale la semaine dernière et a été opéré. Il va bien, mais ne rejouera plus cette saison.

Berghuis souffre, selon Míchel, de « son ancienne blessure ». L’attaquant de l’Ajax avait déjà dû manquer de nombreux matches la saison dernière en raison d’une blessure au dos.

Une blessure au dos tient également actuellement Daley Blind éloigné des terrains. Le défenseur n’est plus disponible pour l’Ajax depuis plusieurs semaines, mais il est sur le chemin du retour, a expliqué le manager des Amstellodamois.

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Gaaei ne jouera pas non plus samedi avec l’Ajax. Le latéral droit danois souffre du genou. Le manager espagnol du club ne sait pas non plus exactement ce qu’il a. « Cela nécessite davantage d’examens. »

Caio Henrique souffre quant à lui de la cuisse. Le latéral gauche, arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Monaco pour dix millions d’euros, était tout de même entré pour vingt minutes contre l’Excelsior (2-2) avant la trêve internationale.

Míchel a en revanche de bonnes nouvelles concernant Aaron Bouwman. Le jeune défenseur était absent en raison d’une blessure aux côtes après le choc avec Ruben van Bommel lors du duel contre le PSV (1-3), mais il est totalement rétabli. Simon Andringa et Yves Bissouma sont eux aussi disponibles.