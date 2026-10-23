L'entraîneur de Hearts : j'ai eu recours à cette invention pour arrêter Salah

Walter Franken, l'entraîneur de Hearts, a fait l'éloge de l'ailier ougandais Rogers Mato, après que ce dernier a livré une prestation remarquable au poste d'arrière gauche lors de la confrontation face à Mohamed Salah, lors du match que son équipe a perdu face à Trabzonspor sur le score de 2-0, dans le cadre des rencontres de la Ligue Europa Conférence, et ce malgré les nombreuses absences dont a souffert l'équipe.

Hearts est arrivé en Turquie avec l'absence de plusieurs de ses joueurs titulaires au milieu et en défense, à la suite de sa lourde défaite 7-1 face au Celtic, dimanche dernier.

L'équipe a reçu un nouveau coup dur avant le coup d'envoi du match, après qu'il est apparu que l'arrière gauche Harry Milne a subi une blessure que l'on soupçonne être une rupture du ligament croisé antérieur, lors des entraînements qui se sont tenus au stade de Papara Park la veille de la confrontation.

Franken a surpris tout le monde en faisant confiance à Mato au poste d'arrière gauche pour compenser l'absence de Milne, mais l'ailier ougandais a livré une prestation magnifique et a contribué à éviter à Hearts une lourde défaite, alors que les craintes entouraient l'équipe avant le match.

Salah a donné l'avantage aux locaux à la 32e minute sur un penalty, avant que l'ancienne star de Liverpool ne délivre une passe décisive pour le deuxième but de son coéquipier Francolino à la 58e minute.

Franken a évoqué sa décision de titulariser Mato au poste d'arrière gauche, déclarant dans des propos à la BBC en Écosse : « Oui, je lui ai déjà parlé aujourd'hui, après que Harry a été contraint de se retirer du match hier. »

Il a ajouté : « J'ai parlé avec Rogers aujourd'hui, et il a été très clair durant notre conversation, puisqu'il a dit : pas de problème. Et je lui ai donné quelques détails concernant son poste, ainsi que la mission de surveiller Salah. »

Il a poursuivi : « Je savais qu'il était capable de suivre le rythme à ce poste, et je sais aussi que Rogers, lorsqu'il est pleinement concentré, est très fort dans les duels, d'autant plus qu'il est à la base un joueur offensif. »

Il a continué : « C'est pourquoi je suis heureux de voir que les choses se sont passées ainsi, car si Salah avait marqué deux ou trois buts, tout le monde aurait dit que la décision était mauvaise et malheureuse, mais il faut faire confiance à certains joueurs. »

Il a enchaîné : « Lorsque vous voyez certains joueurs évoluer à des postes différents de leur poste d'origine par nécessité, c'est une chose positive. Nous n'avions qu'un seul joueur disponible au milieu de terrain, avec six joueurs blessés. Et Jordi Altina a également livré une prestation magnifique au poste de milieu de terrain, bien que ce ne soit pas son poste d'origine. »

Il a conclu : « Je suis heureux de voir ces choses se produire, et de notre capacité à dépasser le résultat du match de la semaine dernière et à livrer une bonne performance collective. »