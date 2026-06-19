L’entraîneur d’Haïti livre un message fort avant d’affronter le Brésil

Sébastien Mini, le sélectionneur d’Haïti, anticipe un défi de taille pour son équipe face au Brésil, mais il insiste sur le fait que ses joueurs disposent du courage et de l’ambition requis pour créer l’exploit lors de la deuxième journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026.

De retour dans la compétition pour la première fois depuis 1974, la sélection haïtienne a entamé son parcours par une défaite 1-0 contre l’Écosse, John McGinn ouvrant le score en première période. Malgré cette défaite, la sélection caribéenne a réalisé une performance encourageante et a même failli égaliser dans les dernières minutes, lorsque la tête de Frantzdi Pierro a frôlé le poteau à la 85^e minute.

Prochain défi pour les Haïtiens : le Brésil, quintuple champion du monde, dans un match qui, en cas de victoire caribéenne, entrerait dans la légende du tournoi.

« Nous devrons courir davantage que contre l’Écosse », a-t-il déclaré en conférence de presse, selon l’agence « Reuters ». « Dans ce genre de matchs, nous n’avons rien à perdre et tout à gagner. »

Il a ajouté : « Cela fait 52 ans que Haïti n’a pas participé à la Coupe du monde, et nous allons maintenant affronter le Brésil. Nous devons être à la hauteur des attentes de nos supporters et donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. »

Il a conclu : « C’est un immense honneur d’être ici, et nous voulons rendre le peuple haïtien fier de notre parcours dans ce tournoi. »

L’entraîneur a rappelé que la défaite initiale n’avait pas entamé les ambitions de son groupe, estimant que ses joueurs avaient déjà démontré leur légitimité parmi l’élite mondiale.

« Nous n’avons pas battu l’Écosse, mais nous avons montré que nous méritions notre place en Coupe du monde. Notre objectif reste inchangé : nous voulons nous qualifier pour le tour suivant et offrir une image digne du football haïtien », a-t-il martelé.

Le sélectionneur haïtien a conclu : « Nous voulons prouver que nous méritons de nous battre pour l’une des places qualificatives, même en passant par la troisième marche. »

Pour conclure, Mini a affirmé : « Si nous parvenons à battre le Brésil, ce sera un événement incroyable en Haïti. Quand on est Haïtien, on est confronté à de nombreux défis et difficultés, mais le football nous offre toujours la possibilité de rêver. Affronter le Brésil en Coupe du monde est l’un de ces moments dont rêve tout joueur ou entraîneur. »